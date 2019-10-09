В Омске экстренно сел самолет из Красноярска в Москву

Воздушное судно посадили на запасной трап накануне, 8 октября, в 22:07. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Ему стало плохо на борту самолета во время перелета. Из Омского аэропорта мужчину госпитализировала карета реанимации.