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Posted 9 октября 2019,, 03:25

Published 9 октября 2019,, 03:25

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске экстренно сел самолет из Красноярска в Москву

9 октября 2019, 03:25
Самолету авиакомпании «Глобус», летевшему по прямому назначению из Красноярска в Москву, пришлось совершить экстренную посадку в Омске, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Воздушное судно посадили на запасной трап накануне, 8 октября, в 22:07. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Ему стало плохо на борту самолета во время перелета. Из Омского аэропорта мужчину госпитализировала карета реанимации.

Пока мужчину спускали с самолета и передавали медикам, остальные пассажиры оставались в салоне авиалайнера. Борт дозаправили, и самолет продолжил свой путь до московского аэропорта «Домодедово».

#Омск сегодня#Происшествия#Самолет
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