В Омске экстренно сел самолет из Красноярска в Москву

Posted 9 октября 2019,, 03:25
Published 9 октября 2019,, 03:25
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Воздушное судно посадили на запасной трап накануне, 8 октября, в 22:07. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Ему стало плохо на борту самолета во время перелета. Из Омского аэропорта мужчину госпитализировала карета реанимации.
Пока мужчину спускали с самолета и передавали медикам, остальные пассажиры оставались в салоне авиалайнера. Борт дозаправили, и самолет продолжил свой путь до московского аэропорта «Домодедово».