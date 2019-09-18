В омском депимущества рассказали, как ликвидируют два муниципальных предприятия

Posted 18 сентября 2019, 02:23
Published 18 сентября 2019, 02:23
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
В департаменте имущественных отношений подтвердили, что оба предприятия будут закрыты, как только погасят долги за счет сдачи в аренду муниципальной собственности. Учредитель — депимущества — назвал три причины их ликвидации.
Во-первых, это оптимизация административного управления и сокращение расходов. Во-вторых, МП давно были экономически неэффективны и держались только на сдаче в аренду городского имущества, которое находится у них в хозяйственном ведении, не зарабатывая своими прямыми функциями. В-третьих, было решено, что деятельность предприятий не относится к вопросам местного самоуправления, перечень которых определен ФЗ-131. Так, формально «МН» занималась выносом незаконных объектов, «ЦНДиР» — размещением наружной рекламы. Эти направления, отмечают в департаменте, и без того хорошо развиты, в Омске есть сложившийся рынок.
После ликвидации МП находившуюся у них муниципальную собственность город будет сдавать в аренду напрямую.
«В настоящее время предприятия погашают накопившиеся долги. После полного погашения задолженностей они будут ликвидированы. Муниципальное имущество, которое находится в хозяйственном ведении предприятий, в целях оптимизации административного управления и сокращения расходов будет передано в муниципальную казну города Омска. Все доходы от использования этого имущества будут поступать напрямую в бюджет города Омска», — сообщили Городу55 в пресс-службе депимущества.
Напомним, ранее два предприятия планировали объединить, однако в дальнейшем отказались от этого варианта реорганизации. Идею слияния поддерживал еще в 2016 году мэр Вячеслав Двораковский. В 2018 году процесс запустил экс-глава депимущества Денис Денежкин. На место директора «ЦНДиР» был назначен его давний товарищ по овощному бизнесу Всеволод Пария. А директор «МН» Сергей Глазунов пытался оспорить постановление о реорганизации в суде, что закончилось для него увольнением. Главной «МН» стал Андрей Тулин, на предприятии прошли массовые увольнения.
Отметим также, «ЦНДиР» ранее был активным участником аукционов на праздничное оформление Омска. С начала 2018 года в связи с финансовыми проблемами он не участвует в торгах. В итоге в последнее время все контракты по полной цене получает предприниматель Константин Кучеренко. Подробнее об этом читайте в нашем материале.