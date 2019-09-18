В омском депимущества рассказали, как ликвидируют два муниципальных предприятия

Во-первых, это оптимизация административного управления и сокращение расходов. Во-вторых, МП давно были экономически неэффективны и держались только на сдаче в аренду городского имущества, которое находится у них в хозяйственном ведении, не зарабатывая своими прямыми функциями. В-третьих, было решено, что деятельность предприятий не относится к вопросам местного самоуправления, перечень которых определен ФЗ-131. Так, формально «МН» занималась выносом незаконных объектов, «ЦНДиР» — размещением наружной рекламы. Эти направления, отмечают в департаменте, и без того хорошо развиты, в Омске есть сложившийся рынок.