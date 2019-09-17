Храменок отозвала свою кандидатуру на должность председателя Омского облсуда

Posted 17 сентября 2019,, 05:44
Published 17 сентября 2019,, 05:44
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В повестке значился вопрос о рассмотрении заявления зампреда Омского областного суда Марии Храменок. Она претендовала на должность председателя этого же суда, но отозвала свое заявление. Причина не указывается, пишут «Коммерческие вести».
Напомним, 2 июля закончился срок полномочий у председателя Омского областного суда Владимира Яркового. Сейчас его обязанности исполняет Мария Храменок. Ранее в конкурсе на должность председателя суда участвовала Елена Светенко, но ее кандидатуру ВККС отклонил весной 2019 года. Возможно, кресло зампреда займет заместитель председателя Свердловского областного суда Елена Милюхина.