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Posted 17 сентября 2019,, 05:44

Published 17 сентября 2019,, 05:44

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Храменок отозвала свою кандидатуру на должность председателя Омского облсуда

17 сентября 2019, 05:44
Накануне, 16 сентября, Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела заявления кандидатов в председатели судов субъектов Федерации и их заместителей. Оказалась утверждена лишь кандидатура председателя Ярославского областного суда.

В повестке значился вопрос о рассмотрении заявления зампреда Омского областного суда Марии Храменок. Она претендовала на должность председателя этого же суда, но отозвала свое заявление. Причина не указывается, пишут «Коммерческие вести».

Напомним, 2 июля закончился срок полномочий у председателя Омского областного суда Владимира Яркового. Сейчас его обязанности исполняет Мария Храменок. Ранее в конкурсе на должность председателя суда участвовала Елена Светенко, но ее кандидатуру ВККС отклонил весной 2019 года. Возможно, кресло зампреда займет заместитель председателя Свердловского областного суда Елена Милюхина.

#Омск сегодня#Общество#Суд
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