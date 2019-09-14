После «Арены» в Омске начали разбирать «Сибирский нефтяник»

По информации портала госзакупок, вместо аварийного корпуса построят ледовый дворец с трибунами на 228 мест. Каток займет около 3.5 тыс квадратных метров. Предполагается, что здесь будут проходить любительские соревнования по хоккею и тренировки по фигурному катанию и шорт-треку. Также каток будет доступен для массового катания.