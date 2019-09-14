После «Арены» в Омске начали разбирать «Сибирский нефтяник»

Posted 14 сентября 2019, 05:00
Published 14 сентября 2019, 05:00
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Корпус, который начали разбирать, находится по адресу Мира, 15. Раньше здесь занимались игровыми видами спорта, но из-за аварийного состояния здание решили снести, уточнили изданию в региональном минспорта. На его месте должна появиться новая ледовая арена, документы для строительства которой уже начали разрабатывать.
По информации портала госзакупок, вместо аварийного корпуса построят ледовый дворец с трибунами на 228 мест. Каток займет около 3.5 тыс квадратных метров. Предполагается, что здесь будут проходить любительские соревнования по хоккею и тренировки по фигурному катанию и шорт-треку. Также каток будет доступен для массового катания.
За основу проекта взяли уже готовую документацию регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе имени Кочетова в Чебоксарах. Когда начнется строительство катка, неизвестно.