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Posted 14 сентября 2019, 05:00

Published 14 сентября 2019, 05:00

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

После «Арены» в Омске начали разбирать «Сибирский нефтяник»

После «Арены» в Омске начали разбирать «Сибирский нефтяник»

14 сентября 2019, 05:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Рядом с Советским парком в Омске начали работы по демонтажу одного из зданий спортивного комплекса «Сибирский нефтяник», сообщает портал NGS55.RU.

Корпус, который начали разбирать, находится по адресу Мира, 15. Раньше здесь занимались игровыми видами спорта, но из-за аварийного состояния здание решили снести, уточнили изданию в региональном минспорта. На его месте должна появиться новая ледовая арена, документы для строительства которой уже начали разрабатывать.

По информации портала госзакупок, вместо аварийного корпуса построят ледовый дворец с трибунами на 228 мест. Каток займет около 3.5 тыс квадратных метров. Предполагается, что здесь будут проходить любительские соревнования по хоккею и тренировки по фигурному катанию и шорт-треку. Также каток будет доступен для массового катания.

За основу проекта взяли уже готовую документацию регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе имени Кочетова в Чебоксарах. Когда начнется строительство катка, неизвестно.

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