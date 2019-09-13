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Posted 13 сентября 2019, 04:30

Published 13 сентября 2019, 04:30

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Омская область упала на 77 место в экологическом рейтинге регионов России

Омская область упала на 77 место в экологическом рейтинге регионов России

13 сентября 2019, 04:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Общественная организация "Зеленый патруль" провела исследования и составила очередной экологический рейтинг регионов России, который публикуется четыре раза в год. По сравнения с прошлым годом Омская область опустилась сразу на семь пунктов и оказалась на 77 месте.

Рейтинг основан на анализе публикаций СМИ, организаций, органов власти, обращений населения, документов, а также их количества. Так, падение в рейтинге аналитики связывают с многочисленными жалобами омичей на выбросы - горожане все лето задыхались от удушливого запаха, особенно в вечерние и ночные часы. Кроме того, отразились обращения населения по поводу невывезенного мусора и сообщения о массовой гибели чаек.

Таким образом Омская область оказалась среди аутсайдеров экологического рейтинга. Хуже обстановка только в Красноярском и Забайкальском краях, а также в Оренбургской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской, Иркутской областях и Якутии.

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