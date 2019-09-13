Омская область упала на 77 место в экологическом рейтинге регионов России

Рейтинг основан на анализе публикаций СМИ, организаций, органов власти, обращений населения, документов, а также их количества. Так, падение в рейтинге аналитики связывают с многочисленными жалобами омичей на выбросы - горожане все лето задыхались от удушливого запаха, особенно в вечерние и ночные часы. Кроме того, отразились обращения населения по поводу невывезенного мусора и сообщения о массовой гибели чаек.