Водитель омской маршрутки перевозит пассажиров с открытой дверью

Posted 11 сентября 2019, 03:24
Published 11 сентября 2019, 03:24
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
В подтверждение автор публикации разместил видеозапись. Омича смутил вопрос безопасности оказываемой услуги по перевозке пассажиров.
В комментариях пользователи поддержали автора, напомнив пункт 22.7 Правил дорожного движения РФ, согласно которому водитель имеет право начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки транспортного средства.
Однако ряд омичей все-таки указали очевидцу на необходимость более активно проявлять свою гражданскую позицию — на месте делать замечание водителю, просить закрыть дверь или вовсе покидать салон маршрутки.