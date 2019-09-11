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Posted 11 сентября 2019, 03:24

Published 11 сентября 2019, 03:24

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Водитель омской маршрутки перевозит пассажиров с открытой дверью

Водитель омской маршрутки перевозит пассажиров с открытой дверью

11 сентября 2019, 03:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В Омске водитель маршрутки № 305 решил прокатить пассажиров с ветерком — во время проездки автоматическая входная дверь в салон микроавтобуса была открыта настежь, сообщает очевидец в группе «Омск Live» социальной сети «ВКонтакте».

В подтверждение автор публикации разместил видеозапись. Омича смутил вопрос безопасности оказываемой услуги по перевозке пассажиров.

В комментариях пользователи поддержали автора, напомнив пункт 22.7 Правил дорожного движения РФ, согласно которому водитель имеет право начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки транспортного средства.

Однако ряд омичей все-таки указали очевидцу на необходимость более активно проявлять свою гражданскую позицию — на месте делать замечание водителю, просить закрыть дверь или вовсе покидать салон маршрутки.

#Омск сегодня#Общество#Видео#Жалобы#Маршрутки
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