Водитель омской маршрутки перевозит пассажиров с открытой дверью

Сюжет Омск сегодня

В Омске водитель маршрутки № 305 решил прокатить пассажиров с ветерком — во время проездки автоматическая входная дверь в салон микроавтобуса была открыта настежь, сообщает очевидец в группе «Омск Live» социальной сети «ВКонтакте».

В подтверждение автор публикации разместил видеозапись. Омича смутил вопрос безопасности оказываемой услуги по перевозке пассажиров. В комментариях пользователи поддержали автора, напомнив пункт 22.7 Правил дорожного движения РФ, согласно которому водитель имеет право начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки транспортного средства. Однако ряд омичей все-таки указали очевидцу на необходимость более активно проявлять свою гражданскую позицию — на месте делать замечание водителю, просить закрыть дверь или вовсе покидать салон маршрутки.