Витрук объяснил, зачем пользовался телефоном во время домашнего ареста

Витрука обвинили в том, что он нарушил условия домашнего ареста. Ему запрещалось уходить дальше чем на 1 километр от своей квартиры и разговаривать по мобильному телефону. На кадрах, сделанных сотрудником УФСБ, видно, как мужчина, похожий на Витрука, прикладывает к уху мобильный телефон. На заседании Витрук согласился, что на записи он, но подчеркнул, что телефон он использовал не как средство взяли.