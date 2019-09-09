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Posted 9 сентября 2019,, 11:12

Published 9 сентября 2019,, 11:12

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Витрук объяснил, зачем пользовался телефоном во время домашнего ареста

9 сентября 2019, 11:12
Бывший главный пристав Омской области на суде заявил, что на кадрах оперативной съемки регионального ФСБ он не разговаривал по телефону, а слушал запись диктофона. Видеозапись судебного допроса получил в распоряжение «12 канал».

Витрука обвинили в том, что он нарушил условия домашнего ареста. Ему запрещалось уходить дальше чем на 1 километр от своей квартиры и разговаривать по мобильному телефону. На кадрах, сделанных сотрудником УФСБ, видно, как мужчина, похожий на Витрука, прикладывает к уху мобильный телефон. На заседании Витрук согласился, что на записи он, но подчеркнул, что телефон он использовал не как средство взяли.

«Это не телефон, а диктофон. Я просто послушал, к какому врачу мне идти. Ко скольки мне заходить, в какой кабинет. Если последний момент, там говорят, что я заходил в подъезд, то да, ваша честь, я испугался, потому что почувствовал за собой какую-то слежку, понимаете», — заявил в Куйбышевском суде Владимир Витрук.

Доводы оказались неубедительными, и теперь вместо домашнего ареста бывший омский пристав будет дожидаться суда в СИЗО. Расследование уголовного дела завершено, материалы дела в ближайшее время передадут в суд.

Напомним, Владимира Витрука обвиняют в получении взятки в крупном размере. Его арестовали в ноябре прошлого года, расследование же должно было закончиться 9 июня. Витруку грозит до 12 лет тюрьмы.

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