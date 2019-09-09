Омичка ударила ножом в живот собственную сестру

Posted 9 сентября 2019, 05:45
Published 9 сентября 2019, 05:45
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Согласно версии стороны обвинения, в начале июня 2019 года ночью у себя дома омичка устроила застолье со своей сестрой. Женщины выпивали. Хозяйка квартиры собралась спать, но сестра ее не отпускала, настаивая на продолжении общения.
Между родственницами вспыхнула ссора. Тогда одна из них схватила нож и ударила вторую в живот, нанеся колато-резаную рану. Фигурантка признала свою вину в совершенном преступлении. Меру наказания определит Кировский районный суд.