gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября 2019, 05:45

Published 9 сентября 2019, 05:45

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омичка ударила ножом в живот собственную сестру

Омичка ударила ножом в живот собственную сестру

9 сентября 2019, 05:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Кировский районный суд города Омска рассмотрит уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в нападении на собственную сестру, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Согласно версии стороны обвинения, в начале июня 2019 года ночью у себя дома омичка устроила застолье со своей сестрой. Женщины выпивали. Хозяйка квартиры собралась спать, но сестра ее не отпускала, настаивая на продолжении общения.

Между родственницами вспыхнула ссора. Тогда одна из них схватила нож и ударила вторую в живот, нанеся колато-резаную рану. Фигурантка признала свою вину в совершенном преступлении. Меру наказания определит Кировский районный суд.

#Омск сегодня#Общество#Ножевое ранение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика