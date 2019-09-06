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Posted 6 сентября 2019, 08:26

Published 6 сентября 2019, 08:26

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Жители Омска пожаловались местным властям на холод в квартирах

Жители Омска пожаловались местным властям на холод в квартирах

6 сентября 2019, 08:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Омска через несколько холодных и дождливых дней обратились к администрации города, чтобы там быстрее решили вопрос с отоплением. Одно такое обращение появилось в паблике «Голос Омска».

Жительница города попросила местные власти как можно быстрее включить отопление хотя бы в детских школах и садах, потому как дети простывают, а родители должны тратить деньги на лекарства: «Дайте уже людям отопление! Хотя бы в садах и школах. Дети замерзают! Почему нельзя все делать вовремя и не ждать, пока аптеки сделают план на противопростудных препаратах?», — обратилась к администрации города женщина.

В комментариях большинство напомнили, что через несколько дней в городе может значительно поднятся температура, и тогда отключить отопление будет проблематичнее, чем запустить его. «Раньше такие аргументы слышал от коммунальщиков», — пояснил горожанин. Однако в ответ на это омичи отметили, что до +30 в городе точно не потеплеет, но если погода все-таки улучшится, можно просто снизить градус подачи.

При этом горожане все-таки сомневаются, что отопление в домах и школах включат раньше октября. Отметим, что несколько недель назад в администрации города заявили, что более 75% жилых домов в Омске готовы к отопительному сезону. Однако его могут отложить на неопределенный срок из-за долгов тепловых компаний перед газоснабжающими организациями.

По действующему законодательству отопительный сезон начинается, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура не превышает +8 градусов. В Омске с 1 сентября температура воздуха днем не поднималась выше +19 градусов, в ночь на ближайшие дни синоптики вовсе обещают похолодание до +5 градусов.

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