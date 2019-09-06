Жители Омска пожаловались местным властям на холод в квартирах

В комментариях большинство напомнили, что через несколько дней в городе может значительно поднятся температура, и тогда отключить отопление будет проблематичнее, чем запустить его. «Раньше такие аргументы слышал от коммунальщиков», — пояснил горожанин. Однако в ответ на это омичи отметили, что до +30 в городе точно не потеплеет, но если погода все-таки улучшится, можно просто снизить градус подачи.