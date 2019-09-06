В мэрии Омска объявили о начале отопительного сезона в школах и детсадах

Posted 6 сентября 2019, 09:52
Published 6 сентября 2019, 09:52
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
«Тепло в детские сады и школы Омска придет уже на следующей неделе. В понедельник администрации округов начнут получать акты полной готовности к отопительному сезону. На основании этих документов ресурсники смогут выдавать учреждениям наряды на подачу тепла», — сообщили в пресс-службе администрации Омска.
В ведомстве также подчеркнули, что все городские инженерные системы готовы к началу отопительного сезона.
Напомним, ранее в социальных сетях местные жители попросили городские власти начать отопительный сезон раньше срока или хотя бы начать отапливать детские сады и школы.