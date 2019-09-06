В мэрии Омска объявили о начале отопительного сезона в школах и детсадах

В администрации Омска объявили о том, что в городских детских садах и школах уже на следующей неделе включат отопление. Сейчас в ведомстве ждут разрешения на запуск отопления.

«Тепло в детские сады и школы Омска придет уже на следующей неделе. В понедельник администрации округов начнут получать акты полной готовности к отопительному сезону. На основании этих документов ресурсники смогут выдавать учреждениям наряды на подачу тепла», — сообщили в пресс-службе администрации Омска. В ведомстве также подчеркнули, что все городские инженерные системы готовы к началу отопительного сезона. Напомним, ранее в социальных сетях местные жители попросили городские власти начать отопительный сезон раньше срока или хотя бы начать отапливать детские сады и школы.