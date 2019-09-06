В августе омичи дышали этилбензолом и формальдегидом

Posted 6 сентября 2019, 09:29
Published 6 сентября 2019, 09:29
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
«Превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ, установленной Главным государственным санитарным врачом РФ, в атмосферном воздухе зарегистрировано по оксиду углерода (1 случай из 617 проб), сероводороду (2 случая из 405 проб), хлориду водорода (4 случая из 486 проб), формальдегиду (1 случай из 617 проб), бензолу (1 случай из 324 проб), этилбензолу (2 случая из 324 проб)», — такие данные привела начальник Центра метеослужбы Надежда Иванова.
Специалисты назвали уровень загрязнения воздуха над городом «высоким», при этом на стационарных постах случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в городе не зафиксировано. Отмечается, что в августе прошлого года уровень загрязнения воздуха был «повышенный».
Больше всего чувствовали неприятные химические запахи жители Левобережья — здесь специалисты нашли формальдегид и хлорид водорода. Повышенный уровень хлорида водорода, бензола, этилбензола, сероводорода и оксида углерода лаборатории зафиксировали над Октябрьским, Советским и Ленинским округами. В Центральном же округе вообще не было зафиксировано избытка вредных веществ, отмечают в ведомстве.
Добавим, все указанные вещества при вдыхании могут вызывать головокружение, тошноту и рвоту и удушение. Несколько раз в социальных сетях появлялись жалобы на эти симптомы от жителей Левобережья и Советского округа. Местные власти с начала лета находят новые источники загрязнения воздуха: первым обнаруженным загрязнителем стало ООО «Астра», затем власти назвали виновным загрязнении ООО «ХимПром». Ранее его деятельность приостанавливали, но оно продолжило работать под другим названием. 23 июля «ХимПром» штурмом взяли бойцы СОБРа и изъяли документы, с которыми пытался скрыться некий мужчина. Сейчас на «ХимПром» возбудили уголовное дело. Последним заводом, который выбрасывал в атмосферу вредных веществ больше допустимого, оказался ООО «Сибдорстрой».