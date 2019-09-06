В августе омичи дышали этилбензолом и формальдегидом

Добавим, все указанные вещества при вдыхании могут вызывать головокружение, тошноту и рвоту и удушение. Несколько раз в социальных сетях появлялись жалобы на эти симптомы от жителей Левобережья и Советского округа. Местные власти с начала лета находят новые источники загрязнения воздуха: первым обнаруженным загрязнителем стало ООО «Астра», затем власти назвали виновным загрязнении ООО «ХимПром». Ранее его деятельность приостанавливали, но оно продолжило работать под другим названием. 23 июля «ХимПром» штурмом взяли бойцы СОБРа и изъяли документы, с которыми пытался скрыться некий мужчина. Сейчас на «ХимПром» возбудили уголовное дело. Последним заводом, который выбрасывал в атмосферу вредных веществ больше допустимого, оказался ООО «Сибдорстрой».