Предполагаемую мать экс-главы омского Следкома признали банкротом

Posted 6 сентября 2019, 05:20
Published 6 сентября 2019, 05:20
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
На сегодняшний день завершен этап реструктуризации долгов. Теперь начинается распродажа имущества и активов Марковиченко. Реализовать их планируется в пятимесячный срок. Одной из мер обеспечения требований кредиторов стало аннулирование сделки купли-продажи квартиры, расположенной в элитном доме на улице Кемеровская, площадью 152 квадратных метра.
Валентина Марковиченко не только сама признана банкротом, но и ее строительная компания «МТС-Сервис» находится на этапе ликвидации.
Напомним, предположительно, ее сын Сергей Марковиченко занимал пост исполняющего обязанности руководителя омского Следкома на протяжении года с момента ухода прежнего главы ведомства генерал-майора Андрея Кондина в конце февраля 2018 года, пока его не сменил полковник юстиции Владислав Бражников.