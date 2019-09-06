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Posted 6 сентября 2019, 05:20

Published 6 сентября 2019, 05:20

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Предполагаемую мать экс-главы омского Следкома признали банкротом

Предполагаемую мать экс-главы омского Следкома признали банкротом

6 сентября 2019, 05:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В Омске процедуру банкротства проходит, предположительно, мать бывшего исполняющего обязанности руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Валентины Марковиченко. Она задолжала кредиторам 78 млн рублей, включая проценты за пользование чужими деньгами, сообщается в документах Арбитражного суда.

На сегодняшний день завершен этап реструктуризации долгов. Теперь начинается распродажа имущества и активов Марковиченко. Реализовать их планируется в пятимесячный срок. Одной из мер обеспечения требований кредиторов стало аннулирование сделки купли-продажи квартиры, расположенной в элитном доме на улице Кемеровская, площадью 152 квадратных метра.

Валентина Марковиченко не только сама признана банкротом, но и ее строительная компания «МТС-Сервис» находится на этапе ликвидации.

Напомним, предположительно, ее сын Сергей Марковиченко занимал пост исполняющего обязанности руководителя омского Следкома на протяжении года с момента ухода прежнего главы ведомства генерал-майора Андрея Кондина в конце февраля 2018 года, пока его не сменил полковник юстиции Владислав Бражников.

#Омск сегодня#Общество#Банкротство
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