Предполагаемую мать экс-главы омского Следкома признали банкротом

На сегодняшний день завершен этап реструктуризации долгов. Теперь начинается распродажа имущества и активов Марковиченко. Реализовать их планируется в пятимесячный срок. Одной из мер обеспечения требований кредиторов стало аннулирование сделки купли-продажи квартиры, расположенной в элитном доме на улице Кемеровская, площадью 152 квадратных метра.