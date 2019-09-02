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Posted 2 сентября 2019, 04:51

Published 2 сентября 2019, 04:51

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Администрации Омска не позволили выселить из квартиры женщину с ребенком

Администрации Омска не позволили выселить из квартиры женщину с ребенком

2 сентября 2019, 04:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Центральный районный суд города Омска защитил права местной жительницы, которую вместе с несовершеннолетней дочерью, городская администрация пыталась выселить из квартиры, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Как выяснилось в суде, квартира, расположенная в доме по улице 1-я Береговая в городе Омске, была предоставлена женщине в 1994 году АООТ «Электрическая связь». Позже, в 2007 году, многоквартирный дом был передан в собственность города Омска.

Омичка обратилась в департамент жилищной политики с просьбой заключить договор социального найма жилья, однако получила отказ, мотивированный отсутствием правоустанавливающих документов на вселение. Затем мэрия подала иск с требованием о выселении семьи из квартиры.

Однако суд занял сторону омички, признав отношения между нуждающейся в жилье женщиной и муниципалитетом фактически отношениями социального найма, поскольку ранее законность ее вселения и проживания в квартиру никем не оспаривалась.

Омская администрация не согласилась с позицией суда и попыталась оспорить судебный акт в апелляционном порядке. Тем не менее и вышестоящая инстанция осталась на стороне женщины с ребенком, оставив решение без изменения.

#Омск сегодня#Общество#Жилье
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