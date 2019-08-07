«Это первая наша победа»: в мэрии Омска впервые изымают землю под долгостроем

Posted 7 августа 2019, 10:31
Published 7 августа 2019, 10:31
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
Речь идет о долгострое в 270 метрах западнее жилого дома № 34 по улице Волгоградская. Участок площадью 1 336 квадратных метров ООО «Фаберон-Омск» арендовало в 2009 году, в 2015 году договор аренды истек, но в то же время в Земельное законодательство внесли изменения, которые позволяли арендаторам единожды продлевать срок аренды государственной земли на три года без проведения торгов. Если за это время арендатор не завершает строительство, земля вместе с начатой стройкой изымается и реализуется на торгах.
Срок аренды после продления договора закончился в 2018 году, и стройку «Фаберон-Омск» за 9 лет завершил лишь на 14%. В мэрии уточнили, что во время последней проверки территория стройки была огорожена металлическим забором, и доступ на нее был ограничен, однако охраны на объекте нет. Строительство на участке не ведется, а также отсутствуют стройматериалы и техника.
После обнаружения этих фактов департамент имущественных отношений отправил компании уведомление о прекращении действия договора аренды, а для возвращения земли на баланс города департамент обратился в суд. В Арбитражном суде Омской области признали, что компания продолжает занимать землю незаконно, и вынесли решение обязать «Фаберон-Омск» демонтировать некапитальные строения и благоустроить территорию. После этого земле найдут нового арендатора.
«Это первая наша победа в данном направлении. Законодательство, позволяющее продать с торгов проблемный „долгострой“, вступило в силу с 2015 года. Соответственно сейчас департамент может найти новых собственников земельных участков, готовых реализовывать „замороженные“ проекты», — рассказал директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня.
Для Омской области это большой прецедент, так как Земельное законодательство поддерживает бизнес, и вернуть землю, даже такого небольшого размера — значимое событие для чиновников. Ранее АО «Основа Холдинг», принадлежащее предпринимателю Александру Антропенко, через суд потребовало обязать депимущества заключить с ним договор аренды участка на улице Масленникова. В аренде у предприятия участок находится с 2017 года, и с октября того года на нем начали возводить многоэтажный жилой дом. Суд удовлетворил требование компании Андропенко и признал незаконным отказ чиновников продлить договор аренды.
Еще одна попытка чиновников лишить предпринимателя земли связана с котлованом у ТК «Летур». Чиновники хотят доказать, что котлован не принадлежит владельцу ТК — бизнесмену Турманидзе. Если это удастся сделать, то продлить на три года аренду земли у предпринимателя не получится, и земля вернется на баланс города.
Еще на нескольких участках в городе также до сих пор не завершено строительство, но договор аренды с администрацией не истек, и департамент имущественных отношений изымать эти участки не может.