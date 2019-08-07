«Это первая наша победа»: в мэрии Омска впервые изымают землю под долгостроем

Речь идет о долгострое в 270 метрах западнее жилого дома № 34 по улице Волгоградская. Участок площадью 1 336 квадратных метров ООО «Фаберон-Омск» арендовало в 2009 году, в 2015 году договор аренды истек, но в то же время в Земельное законодательство внесли изменения, которые позволяли арендаторам единожды продлевать срок аренды государственной земли на три года без проведения торгов. Если за это время арендатор не завершает строительство, земля вместе с начатой стройкой изымается и реализуется на торгах.