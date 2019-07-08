Голые сваи вместо гостиниц: почему городу не возвращают неиспользуемые участки

Posted 8 июля 2019, 07:44
Published 8 июля 2019, 07:44
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Городские власти каждый месяц предоставляют в аренду бизнесу несколько участков земли в Омске. Выплачивая деньги в бюджет, предприниматели обещают появление в городе торговых центров, ресторанов, гостиниц и многоэтажных подземных парковок, однако на деле до воплощения в жизнь доживают лишь немногие проекты.
При этом, как стало известно Городу55, ведомство работает по негласной директиве — «избегать продажи земли и максимально затягивать срок аренды для предпринимателей». Каждое решение о предоставлении в пользование или продаже бизнесу участка земли должно быть подкреплено судебным решением. Более того, аренда, согласно директиве, должна продолжаться как можно дольше, чтобы максимально наполнять городской бюджет.
Редакция Города55 рассказывает о том, как депимущества «терпит» неиспользование земли на примере двух «вечных» стройплощадок в САО Омска. Сразу за Советским парком два участка более 10 лет огорожены железным забором. Стройки молчат уже несколько лет, а объекты, под строительство которых арендуется земля, так и не появились. Город55 разбирается, почему эти земли не нужны городским властям.
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Вот уже 13 лет рядом с общежитием ОмГУ на улице Пригородной, 9 расположена стройплощадка компании ООО «Энергострой». В 2006 году городские власти выделили участок площадью 6.5 тыс кв. м компании известного строителя Дмитрия Степанова. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с площадью 14.4 тыс кв. м жилья фирма получила 27 августа 2007 года.
После этого компания Дмитрия Степанова прекратила пользоваться участком. В ноябре 2015 года у «Энергостроя» истек срок аренды земельного участка. Поэтому мэрия Омска, в лице вице-директора департамента имущественных отношений города Олега Ветренко, потребовала вернуть участок муниципалитету.
«Срок аренды у застройщика истекает 4 ноября текущего года. В ходе обследования, проведенного в сентябре, выявлено, что земельный участок для строительства не осваивается, какие-либо строительно-монтажные работы не ведутся», — цитировал Ветренко в 2015 году сайт «Новый Омск».
Однако тогда Степанов сумел избежать изъятия земли из пользования при помощи стандартного для строителей метода. Буквально за месяц «Энергострой» вбил на участке сваи на площади 1 тыс кв. м. Из-за этого земля стала частично застроенной, а стройплощадка приобрела статус «незаконченного объекта недвижимости». Этого хватило городским чиновникам, чтобы оставить землю Степанову. Правда, сначала депимущества в суде взыскал с «Энергостроя» 2.9 млн рублей задолженности по арендной плате за землю.
В январе 2018 года депимущества вновь подал в суд на «Энергострой» (к тому времени Дмитрий Степанов передал его уставный капитал и должность директора Марии Степановой). Городским юристам удалось взыскать со строительной фирмы 94.4 тыс рублей в качестве пени за просрочку арендных платежей в период с сентября 2015 года по ноябрь 2017 года.
При этом строительства на участке так и не случилось — последние три года на стройплощадке обитают только вахтеры, который сторожат вбитые в землю сваи. Оказалось, что в январе 2019 года у компании вовсе закончилось разрешение на строительство.
Согласно документам арбитражного дела, в феврале 2019 года компания Марии Степановой обратилась в депархитектуры за новым разрешением на строительство, однако письмом № 09/1353 от 22 февраля 2019 года в предоставлении разрешения «Энергострою» было отказано.
При этом земельный участок 55:36:050208:3033 компания арендует до сих пор. Как пояснили Городу55 в депимущества Омска, договор аренды с компанией Степановой является действующим. На участке есть незаконченный объект строительства, а сама компания ведет работу по получению разрешительных документов.
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Еще один участок близ Советского парка Омска арендует ООО «Строительная фирма «Трест № 6» под руководством Сергея Купревича. Свою землю для строительства административно-гостиничного комплекса на 16 этажей с многоэтажной подземной парковкой компания получила в 2009 году от Главного управления земельных решений Омской области.
Согласно документам нескольких арбитражных дел, до 2015 года компания почти не занималась строительством на участке. Так, только в 2015 году, спустя шесть лет после начала работ, «Трест № 6» обратился в департамент архитектуры за предоставлением разрешения на строительство гостиничного комплекса (вторая очередь). Однако 16 октября 2015 года депархитектуры отказал строительной фирме в выдаче разрешения.
Судебные тяжбы с муниципальными архитекторами продлились до июля 2016 года. Компании удалось получить разрешение на строительство. Проходившая в третьем квартале 2016 года проверка использования земли установила, что «Трест № 6» также самовольно занимал соседние кадастровые участки.
Также выяснилось, что за аренду участка 55:36:050208:3134 «Трест № 6» недоплатил в городской бюджет свыше 12 млн рублей. Так полагали юристы департамента имущественных отношений, подавшие в ноябре 2017 года иск против строительной фирмы на эту сумму.
Однако взыскать с «Треста № 6» удалось всего 1.8 млн рублей, так как скандальное постановление правительства Омской области № 108-П было отменено, что автоматически сильно понизило арендную плату для фирмы. Решение суда изготовлено 20 июня 2019 года. Также в июле 2018 года депимущества заподозрил строителей в неосновательном обогащении на сумму в 3 млн рублей. Эти деньги юристы горадминистрации также попытались взыскать с «Треста № 6», заседания в Арбитражном суде Омской области продолжаются.
При этом, несмотря на многочисленные нарушения, задержку выплат и отсутствие проводимых работ, участок у «Треста № 6» не отбирается. Как объяснили Городу55 в депимущества Омска, договор аренды с компанией является действующим. Мотивация такая же, как и на предыдущем участке — есть незаконченный объект строительства, а сама компания ведет работу по продлению разрешения на строительство.