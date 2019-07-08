Голые сваи вместо гостиниц: почему городу не возвращают неиспользуемые участки

Редакция Города55 рассказывает о том, как депимущества «терпит» неиспользование земли на примере двух «вечных» стройплощадок в САО Омска. Сразу за Советским парком два участка более 10 лет огорожены железным забором. Стройки молчат уже несколько лет, а объекты, под строительство которых арендуется земля, так и не появились. Город55 разбирается, почему эти земли не нужны городским властям.