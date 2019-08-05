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Posted 5 августа 2019, 09:17

Published 5 августа 2019, 09:17

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В омском центре экомониторинга рассказали, где искать очередной завод-загрязнитель

В омском центре экомониторинга рассказали, где искать очередной завод-загрязнитель

5 августа 2019, 09:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
После возобновившихся жалоб омичей омская эколаборатория снова ищет предприятие, которые загрязняет воздух над Советским и Кировским округами. По итогам последних анализов воздуха в центре мониторинга предположили, что такой завод загрязнитель находится «на северо-западной промышленной площадке», сообщает NGS55.RU.

В очередной раз неприятный запах омичи почувствовали сегодня, 5 августа. Большая часть жалоб в соцсетях поступила от жителей Советского и Кировского округов. Химический газовый запах вызывал у горожан ухудшение самочувствие и сильную жажду.

Порталу NGS55.RU в омской службе экомониторинга сообщили, что в воздухе над городом действительно зафиксировали повышенную концентрацию сероводорода, однако выбросы, по словам руководителя центра экологического мониторинга и оперативного реагирования областного минприроды Любови Савельевой, не превышают норму.

«Мы понимаем, что идет рассеяние. Жалобы стали поступать уже утром, после того, как был основной выброс. Учитывая характер загрязнения и направление ветра, мы продолжаем исследования и приближаемся к возможному источнику. Конкретный источник я, конечно, не назову, но это явно влияние северо-западной промышленной площадки», — заявила Савельева в разговоре с порталом.

Напомним, в начале июля власти объявили о том, что воздух загрязняло ООО «Астра». Замминистра Александр Матненко рассказал, что все пробы переданы специалистам РПН для вынесения решения о наказании предприятия. Однако после этого едкий запах все еще присутствовал в воздухе над Омском, и власти назвали виновным в этом очередной предприятие — ООО «ХимПром». Ранее его деятельность приостанавливали, но оно продолжило работать под другим названием. 23 июля «ХимПром» штурмом взяли бойцы СОБРа и изъяли документы, с которыми пытался скрыться некий мужчина. Сейчас на «ХимПром» возбудили уголовное дело, однако омичи до сих пор периодически жалуются на неприятный запах.

Город55 составил полную карту заводов, которые имеют возможность загрязнять воздух над городом. Кто в полной мере пользуется ей, можно почитать здесь.

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