Омских предприятий ОмПО «Иртыш» и ОПЗ им. Козицкого в Омске больше нет

Теперь их объединили в одно. Такие данные опубликованы в Едином государственном реестре юридических лиц. Ожидается, что такое объединение приведет к увеличению их эффективности.