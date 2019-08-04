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Posted 4 августа 2019,, 11:09

Published 4 августа 2019,, 11:09

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омских предприятий ОмПО «Иртыш» и ОПЗ им. Козицкого в Омске больше нет

4 августа 2019, 11:09
Теперь их объединили в одно. Такие данные опубликованы в Едином государственном реестре юридических лиц. Ожидается, что такое объединение приведет к увеличению их эффективности.

С 1 августа 2019 года АО «Омское производственное объединение «Иртыш» и АО «Омский приборостроительный завод им. Козицкого» были ликвидированы. В настоящее время они входят в состав АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».

Как сообщают «Коммерческие вести», предприятия планировали объединиться несколько лет назад. В январе 2019 года все три предприятия вошли в структуру холдинга «Росэлектроника». С этого момента функции координации, планирования и контроля деятельности участников холдинга осуществляет акционерное общество «Системы управления».

В АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» уточняют, что данное объединение позволит создать современное научно-производственное предприятие с полным циклом.

#Экономика#Промышленность
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