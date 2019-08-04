Омских предприятий ОмПО «Иртыш» и ОПЗ им. Козицкого в Омске больше нет

Posted 4 августа 2019,, 11:09
Published 4 августа 2019,, 11:09
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
С 1 августа 2019 года АО «Омское производственное объединение «Иртыш» и АО «Омский приборостроительный завод им. Козицкого» были ликвидированы. В настоящее время они входят в состав АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».
Как сообщают «Коммерческие вести», предприятия планировали объединиться несколько лет назад. В январе 2019 года все три предприятия вошли в структуру холдинга «Росэлектроника». С этого момента функции координации, планирования и контроля деятельности участников холдинга осуществляет акционерное общество «Системы управления».
В АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» уточняют, что данное объединение позволит создать современное научно-производственное предприятие с полным циклом.