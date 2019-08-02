Куда сходить на День города-2019 в Омске. Короткий гайд к афише мероприятий

Также для посетителей устроят артистический дилижанс. При участии актеров театра «Студия» Л. Ермолаевой. Конструкция в виде рыбы будет представлена на Любинском проспекте. Ее выполнят в стиле стимпанк. В состав войдут более 30 артистов — цирковых и драматических, а также танцоры. При скоплении людей дилижанс будет вдруг распадаться: артисты создадут или цирковую арену, или квадратную импровизированную сцену. Принять участие в мини-спектакле может каждый мимо проходящий омич.