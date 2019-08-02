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Posted 2 августа 2019, 12:14

Published 2 августа 2019, 12:14

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Куда сходить на День города-2019 в Омске. Короткий гайд к афише мероприятий

2 августа 2019, 12:14
В субботу и воскресенье, 3 и 4 августа, Омск будет отмечать 303-ю годовщину со дня основания. Для жителей и гостей города подготовлены десятки развлекательных мероприятий в разных точках. Город55 собрал короткий гайд с основными из них.

Открытие XXX Сибирского международного марафона

Фото: 1MediaInvest

Дата, время, место: 3 августа, 08:45, Соборная площадь

Главное спортивное событие города завершится в 12:00, но трассу не будут закрывать сразу для отстающих. До этого времени большая часть центральных улиц будет перекрыта для движения. Для участия в забеге необходима предварительная регистрация. Каждый участник получит обновленную медаль в видео омской «брендолапы».

Торжественная церемония открытия Дня города Омска

Фото: 1MediaInvest

Дата, время, место: 3 августа, 13:00, Площадь Победы

На торжественном открытие Дня города мероприятия будут посвящены Году театра. Для этого задействуют около 600 артистов из различных театральных и творческих коллективов Омска, а после часовую программу представит Омский государственный цирк.

«СладкоОмск» — интерактивный фестиваль гастрономических изысков

Дата, время, место: 3 августа, 12:00–19:00, сквер имени Дзержинского

Развлекательная программа, подготовленная для детей с аниматорами, фокусниками и ростовыми куклами. В месте проведения будут представлены несколько развлекательных локаций и фотозоны. Не обойдется без угощений: пирожные, выпечка, конфеты и шоколад.

Свою площадку представит сыр «Омичка». В 15:00 стартует мастер-класс по изготовлению крио мороженого из продукции. Мероприятие подготовили как для взрослых, так и для детей. Бонусом станет конкурс «Угадай мелодию», который пройдет на сцене в 16:00.

«Город мастеров» — выставка-ярмарка изделий мастеров и предприятий народных художественных промыслов и ремесел

Дата, время, место: 3 августа, 12:00–21:00, территория Омской крепости (ул. Партизанская, 5а)

Стартует мероприятие сегодня и продлится до воскресенья. В историко-культурном комплексе «Омская крепость» будет работать выставка-ярмарка изделий народных мастеров. Также омичи могут принять участие в 30-ти различных мастер-классах. Купить памятную вещь на выставке-ярмарке и посмотреть концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов.

Фестиваль «Служилые люди Сибири» и огненные стрелы в небе

Дата, время, место: 3 августа, 12:00–22:00, территория Омской крепости (ул. Партизанская, 5а)

На фестивале организаторы воссоздадут военно-историческую реконструкцию боевых действий середины 17 века, времен строительства Сибирских острогов. Здесь же впервые состоится уникальное огненное шоу — в небо запустят более 200 зажженных стрел (21:45). Подобное мероприятие на территории России пройдет впервые.

Любинский проспект станет отдельным местом проведения мероприятий, посвященных Году театра в России.

Фото: 1MediaInvest

Дата, время, место: 3 августа, 12:00–19:00, Любинский проспект

У скульптурной композиции «Любочка» — Дом кино проведет праздничную программу «Омск. 303-й кадр». Омичам предлагают принять участие в «КИНОвикторина» и в кастинге на главную роль в фильме.

В рамках уличных мероприятий пройдет встреча с известными творческими личностями и руководителями музыкальных коллективов Омска:

13:00 Состоится встреча, автограф-шоу и фотосессия с заслуженным артистом России, ведущим мастером сцены, солистом балета Омского музыкального театра Сергеем Флягиным;

14:00 Омичи смогут задать вопросы дирижеру Омского государственного цирка, музыканту и педагогу Сергею Ройзу;

16:00 Встреча с основательницей Центра современной драматургии и режиссером Светланой Баженовой;

17:00 Художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко пригласит всех желающих к диалогу;

18:00 Состоится встреча омичей с художественным руководителем и главным дирижером Омского академического симфонического оркестра Дмитрием Васильевым.

«Любовь и голуби» — интерактивное театральное кафе под открытым небом

Фото: 1MediaInvest

Дата, время, место: 3 августа, 12:00, театральный сад (справа от Омского государственного академического театра драмы, рядом с памятником Ф.М. Достоевскому).

Здесь развернется театральное кафе, где пройдет уникальный для Омска эксперимент. Официанты резко перевоплотятся в актеров — поющих, жонглирующих и танцующих. Из обычного общепита место превратится в артистическое, динамичное и интересное действо.

Также для посетителей устроят артистический дилижанс. При участии актеров театра «Студия» Л. Ермолаевой. Конструкция в виде рыбы будет представлена на Любинском проспекте. Ее выполнят в стиле стимпанк. В состав войдут более 30 артистов — цирковых и драматических, а также танцоры. При скоплении людей дилижанс будет вдруг распадаться: артисты создадут или цирковую арену, или квадратную импровизированную сцену. Принять участие в мини-спектакле может каждый мимо проходящий омич.

Выставка «Ретромобиль Омск» (16:00-19:00) и огненное шоу «Театра огня «Гало» (21:00-21:30)

Дата, место: 3 августа, Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ (ул. Масленникова, 136). Здесь же пройдет фестиваль с национальными кухнями 30 народов и парад колясок.

«Щит Сибири» — XV фестиваль средневековой воинской культуры

Дата, время, место: 3 и 4 августа, 15:00, Парк имени 30-летия Победы

В течение двух дней будет проходить военно-исторический фестиваль «Щит Сибири». В этом году он станет юбилейным — 15 по счету. Омичи в костюмах продемонстрируют полевые маневры и штурм укреплений на холме.

Праздничный фейерверк

Дата, время, место: 3 августа, 22:00, парк «Советский» и набережная у бульвара Победы.

Концертная программа приглашенной звезды — Дан Балан.

Дата, время, место: 3 августа, 21:00, Площадь Победы

«Дог-кросс» — показательные выступления

Дата, время, место: 4 августа, 12:00, Соборная площадь

Участники на дистанциях 400 и 200 метров будут соревноваться в двух дисциплинах: каникросс — бег владельца с собакой и байкджоринг — буксировка одной или двумя собаками велосипедиста. Участие примут более 15 пород собак. Отдельная программа организована для детей.

Турнир «Самый сильный человек Омска»

Дата, время, место: 4 августа, 16:00, Соборная площадь

В рамках мероприятия состоится первый этап чемпионата России по силовому экстриму. Атлеты продемонстрируют свою силу в поднятии «камней атласа» весом 170 килограммов за 1 минуту и бревен над головой. Здесь же омичка Анастасия Шапова попытается установить новый рекорд России по буксировке автопоезда. Количество автомобилей для связки хранится в секрете.

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