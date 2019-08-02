Куда сходить на День города-2019 в Омске. Короткий гайд к афише мероприятий

Posted 2 августа 2019, 12:14
Published 2 августа 2019, 12:14
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Открытие XXX Сибирского международного марафона
Дата, время, место: 3 августа, 08:45, Соборная площадь
Главное спортивное событие города завершится в 12:00, но трассу не будут закрывать сразу для отстающих. До этого времени большая часть центральных улиц будет перекрыта для движения. Для участия в забеге необходима предварительная регистрация. Каждый участник получит обновленную медаль в видео омской «брендолапы».
Торжественная церемония открытия Дня города Омска
Дата, время, место: 3 августа, 13:00, Площадь Победы
На торжественном открытие Дня города мероприятия будут посвящены Году театра. Для этого задействуют около 600 артистов из различных театральных и творческих коллективов Омска, а после часовую программу представит Омский государственный цирк.
«СладкоОмск» — интерактивный фестиваль гастрономических изысков
Дата, время, место: 3 августа, 12:00–19:00, сквер имени Дзержинского
Развлекательная программа, подготовленная для детей с аниматорами, фокусниками и ростовыми куклами. В месте проведения будут представлены несколько развлекательных локаций и фотозоны. Не обойдется без угощений: пирожные, выпечка, конфеты и шоколад.
Свою площадку представит сыр «Омичка». В 15:00 стартует мастер-класс по изготовлению крио мороженого из продукции. Мероприятие подготовили как для взрослых, так и для детей. Бонусом станет конкурс «Угадай мелодию», который пройдет на сцене в 16:00.
«Город мастеров» — выставка-ярмарка изделий мастеров и предприятий народных художественных промыслов и ремесел
Дата, время, место: 3 августа, 12:00–21:00, территория Омской крепости (ул. Партизанская, 5а)
Стартует мероприятие сегодня и продлится до воскресенья. В историко-культурном комплексе «Омская крепость» будет работать выставка-ярмарка изделий народных мастеров. Также омичи могут принять участие в 30-ти различных мастер-классах. Купить памятную вещь на выставке-ярмарке и посмотреть концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов.
Фестиваль «Служилые люди Сибири» и огненные стрелы в небе
Дата, время, место: 3 августа, 12:00–22:00, территория Омской крепости (ул. Партизанская, 5а)
На фестивале организаторы воссоздадут военно-историческую реконструкцию боевых действий середины 17 века, времен строительства Сибирских острогов. Здесь же впервые состоится уникальное огненное шоу — в небо запустят более 200 зажженных стрел (21:45). Подобное мероприятие на территории России пройдет впервые.
Любинский проспект станет отдельным местом проведения мероприятий, посвященных Году театра в России.
Дата, время, место: 3 августа, 12:00–19:00, Любинский проспект
У скульптурной композиции «Любочка» — Дом кино проведет праздничную программу «Омск. 303-й кадр». Омичам предлагают принять участие в «КИНОвикторина» и в кастинге на главную роль в фильме.
В рамках уличных мероприятий пройдет встреча с известными творческими личностями и руководителями музыкальных коллективов Омска:
13:00 Состоится встреча, автограф-шоу и фотосессия с заслуженным артистом России, ведущим мастером сцены, солистом балета Омского музыкального театра Сергеем Флягиным;
14:00 Омичи смогут задать вопросы дирижеру Омского государственного цирка, музыканту и педагогу Сергею Ройзу;
16:00 Встреча с основательницей Центра современной драматургии и режиссером Светланой Баженовой;
17:00 Художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко пригласит всех желающих к диалогу;
18:00 Состоится встреча омичей с художественным руководителем и главным дирижером Омского академического симфонического оркестра Дмитрием Васильевым.
«Любовь и голуби» — интерактивное театральное кафе под открытым небом
Дата, время, место: 3 августа, 12:00, театральный сад (справа от Омского государственного академического театра драмы, рядом с памятником Ф.М. Достоевскому).
Здесь развернется театральное кафе, где пройдет уникальный для Омска эксперимент. Официанты резко перевоплотятся в актеров — поющих, жонглирующих и танцующих. Из обычного общепита место превратится в артистическое, динамичное и интересное действо.
Также для посетителей устроят артистический дилижанс. При участии актеров театра «Студия» Л. Ермолаевой. Конструкция в виде рыбы будет представлена на Любинском проспекте. Ее выполнят в стиле стимпанк. В состав войдут более 30 артистов — цирковых и драматических, а также танцоры. При скоплении людей дилижанс будет вдруг распадаться: артисты создадут или цирковую арену, или квадратную импровизированную сцену. Принять участие в мини-спектакле может каждый мимо проходящий омич.
Выставка «Ретромобиль Омск» (16:00-19:00) и огненное шоу «Театра огня «Гало» (21:00-21:30)
Дата, место: 3 августа, Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ (ул. Масленникова, 136). Здесь же пройдет фестиваль с национальными кухнями 30 народов и парад колясок.
«Щит Сибири» — XV фестиваль средневековой воинской культуры
Дата, время, место: 3 и 4 августа, 15:00, Парк имени 30-летия Победы
В течение двух дней будет проходить военно-исторический фестиваль «Щит Сибири». В этом году он станет юбилейным — 15 по счету. Омичи в костюмах продемонстрируют полевые маневры и штурм укреплений на холме.
Праздничный фейерверк
Дата, время, место: 3 августа, 22:00, парк «Советский» и набережная у бульвара Победы.
Дата, время, место: 3 августа, 21:00, Площадь Победы
«Дог-кросс» — показательные выступления
Дата, время, место: 4 августа, 12:00, Соборная площадь
Участники на дистанциях 400 и 200 метров будут соревноваться в двух дисциплинах: каникросс — бег владельца с собакой и байкджоринг — буксировка одной или двумя собаками велосипедиста. Участие примут более 15 пород собак. Отдельная программа организована для детей.
Турнир «Самый сильный человек Омска»
Дата, время, место: 4 августа, 16:00, Соборная площадь
В рамках мероприятия состоится первый этап чемпионата России по силовому экстриму. Атлеты продемонстрируют свою силу в поднятии «камней атласа» весом 170 килограммов за 1 минуту и бревен над головой. Здесь же омичка Анастасия Шапова попытается установить новый рекорд России по буксировке автопоезда. Количество автомобилей для связки хранится в секрете.