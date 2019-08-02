Глав омских поселений уличили в нарушении порядка предоставления субсидий

Тем не менее местные администрации все равно принимали решение о возмещении фермерам части затрат на производство сельскохозяйственной продукции. Тем самым главы поселений нарушили условия и порядок предоставления и использования межбюджетных трансфертов на общую сумму более 3.4 млн рублей.