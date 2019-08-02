Глав омских поселений уличили в нарушении порядка предоставления субсидий

Posted 2 августа 2019, 03:53
Published 2 августа 2019, 03:53
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
В частности, органы местного самоуправления Красноярского, Максимовского и Екатеринославского сельских поселений возмещали часть затрат по производству молока за 2018 год тем фермерам, которые предоставляли документы в порядке, являющемся основанием для исключения данных омичей из списка получателей.
Тем не менее местные администрации все равно принимали решение о возмещении фермерам части затрат на производство сельскохозяйственной продукции. Тем самым главы поселений нарушили условия и порядок предоставления и использования межбюджетных трансфертов на общую сумму более 3.4 млн рублей.
В отношении каждого из глав поселений возбуждено дело об административном правонарушении. Суд обязал чиновников выплатить штраф в размере 10 тыс рублей.