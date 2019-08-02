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Posted 2 августа 2019, 03:53

Published 2 августа 2019, 03:53

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Глав омских поселений уличили в нарушении порядка предоставления субсидий

Глав омских поселений уличили в нарушении порядка предоставления субсидий

2 августа 2019, 03:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Нарушения в порядке предоставления субсидий жителям трех сельских поселений Шербакульского района Омской области обнаружила прокуратура при проведении проверки.

В частности, органы местного самоуправления Красноярского, Максимовского и Екатеринославского сельских поселений возмещали часть затрат по производству молока за 2018 год тем фермерам, которые предоставляли документы в порядке, являющемся основанием для исключения данных омичей из списка получателей.

Тем не менее местные администрации все равно принимали решение о возмещении фермерам части затрат на производство сельскохозяйственной продукции. Тем самым главы поселений нарушили условия и порядок предоставления и использования межбюджетных трансфертов на общую сумму более 3.4 млн рублей.

В отношении каждого из глав поселений возбуждено дело об административном правонарушении. Суд обязал чиновников выплатить штраф в размере 10 тыс рублей.

#Омск сегодня#Общество#Нарушения
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