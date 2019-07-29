В Омской области после трагедии в Хабаровске проверили детские лагеря

Posted 29 июля 2019, 12:58
Published 29 июля 2019, 12:58
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
По словам секретаря областной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних Евгении Варакиной, летом 2019 года за счет бюджета в лагерях Омской области должны отдохнуть 67 тыс детей. Работа всех 45 лагерей находится на контроле, и в них проводятся плановые и внеплановые проверки.
Нарушения во время проверок выявлялись, но, в основном, они касались несоответствия режиму и отсутствия обучения персонала противопожарной безопасности. Всего специалисты нашли 49 нарушений, и все они были устранены в предписанные сроки.
«Нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью людей, выявлено не было», — заявил Старший дознаватель отдела дознания и административной практики ГУ МЧС России по Омской области Юрий Пашкевич.
В 9 палаточных лагерях, по его словам, за время проверок серьезных нарушений также не нашли, однако после случая в Хабаровской крае такие лагеря взяли под особый контроль.
Начальник отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Роспотребнадзора по Омской области Марина Бойко подчеркнула, что перед началом работы и палаточные, и стационарные лагеря, и лагеря с дневным пребыванием обязательно должны получить санитарно-эпидемиологического заключения. В Омской области все работающие лагеря такое разрешение имеют.
«Во время плановых и внеплановых мероприятий в лагерях выявлено 280 нарушений, из них 180 нарушений касаются организации питания. Выявлялись нестандартная продукция и несоответствие калорийности. В этом виноваты поставщики, которых ждут штрафы до 300 тысяч рублей», — пояснила Марина Бойко и уточнила, что все проверки проводятся с лабораторным анализом пищевых продуктов, готовых блюд и воды.