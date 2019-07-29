В Омской области после трагедии в Хабаровске проверили детские лагеря

«Во время плановых и внеплановых мероприятий в лагерях выявлено 280 нарушений, из них 180 нарушений касаются организации питания. Выявлялись нестандартная продукция и несоответствие калорийности. В этом виноваты поставщики, которых ждут штрафы до 300 тысяч рублей», — пояснила Марина Бойко и уточнила, что все проверки проводятся с лабораторным анализом пищевых продуктов, готовых блюд и воды.