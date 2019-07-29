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Posted 29 июля 2019, 12:58

Published 29 июля 2019, 12:58

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омской области после трагедии в Хабаровске проверили детские лагеря

В Омской области после трагедии в Хабаровске проверили детские лагеря

29 июля 2019, 12:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Во время проверок в лагерях Омской области специалисты не нашли серьезных нарушений, которые угрожают жизни и здоровью детей, а те, что нашли, оперативно устранили. Безопасность детей сегодня обсудили специалисты в пресс-центре «МКР-Медиа».

По словам секретаря областной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних Евгении Варакиной, летом 2019 года за счет бюджета в лагерях Омской области должны отдохнуть 67 тыс детей. Работа всех 45 лагерей находится на контроле, и в них проводятся плановые и внеплановые проверки.

Нарушения во время проверок выявлялись, но, в основном, они касались несоответствия режиму и отсутствия обучения персонала противопожарной безопасности. Всего специалисты нашли 49 нарушений, и все они были устранены в предписанные сроки.

«Нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью людей, выявлено не было», — заявил Старший дознаватель отдела дознания и административной практики ГУ МЧС России по Омской области Юрий Пашкевич.

В 9 палаточных лагерях, по его словам, за время проверок серьезных нарушений также не нашли, однако после случая в Хабаровской крае такие лагеря взяли под особый контроль.

Начальник отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Роспотребнадзора по Омской области Марина Бойко подчеркнула, что перед началом работы и палаточные, и стационарные лагеря, и лагеря с дневным пребыванием обязательно должны получить санитарно-эпидемиологического заключения. В Омской области все работающие лагеря такое разрешение имеют.

«Во время плановых и внеплановых мероприятий в лагерях выявлено 280 нарушений, из них 180 нарушений касаются организации питания. Выявлялись нестандартная продукция и несоответствие калорийности. В этом виноваты поставщики, которых ждут штрафы до 300 тысяч рублей», — пояснила Марина Бойко и уточнила, что все проверки проводятся с лабораторным анализом пищевых продуктов, готовых блюд и воды.

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