Многодетной омичке Вере Бегун теперь грозит 24 года тюрьмы

Posted 26 июля 2019, 12:55
Published 26 июля 2019, 12:55
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Самой Вере Бегун прокурор предложил назначить наказание в виде 24 лет лишения свободы. Ее подельнику также грозит 24 года тюрьмы, а мужчине, которого Бегун заставила пойти на преступление, предложили назначить наказание в виде 6 лет тюрьмы.
В следующий раз дело в закрытом режиме рассмотрят 1 августа. На грядущем заседании судья выслушает аргументы стороны защиты, сообщили в прокуратуре.
Напомним, многодетная мать Вера Бегун, известная публичными протестами напротив здания мэрии Омска против переселения ее семьи из аварийного жилья в микрорайон Рябиновка, обвиняется в убийстве, грабеже, сутенерстве, угоне и похищении человека. Она сама ходатайствовала о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, вероятно, надеясь на снисхождение, однако суд присяжных вынес обвинительный вердикт.