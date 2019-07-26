Многодетной омичке Вере Бегун теперь грозит 24 года тюрьмы

Напомним, многодетная мать Вера Бегун, известная публичными протестами напротив здания мэрии Омска против переселения ее семьи из аварийного жилья в микрорайон Рябиновка, обвиняется в убийстве, грабеже, сутенерстве, угоне и похищении человека. Она сама ходатайствовала о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, вероятно, надеясь на снисхождение, однако суд присяжных вынес обвинительный вердикт.