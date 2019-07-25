В воздухе над Омском вновь нашли сероводород и метилмеркаптан

Напомним, ранее власти объявили о том, что воздух загрязняло ООО «Астра», которое находится на проспекте Губкина в Омске. Замминистра Александр Матненко рассказал, что все пробы переданы специалистам РПН для вынесения решения о наказании предприятия. Однако после этого едкий запах все еще присутствовал в воздухе над Омском, и власти назвали виновным в этом очередной предприятие — ООО «ХимПром». Ранее его деятельность приостанавливали, но оно продолжило работать под другим названием. 23 июля «ХимПром» штурмом взяли бойцы СОБРа и изъяли документы, с которыми пытался скрыться некий мужчина. Сейчас на «ХимПром» возбудили уголовное дело.