В воздухе над Омском вновь нашли сероводород и метилмеркаптан

Posted 25 июля 2019, 13:02
Published 25 июля 2019, 13:02
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
В нескольких Омских пабликах накануне вечером и утром 25 июля вновь появились жалобы на едкий запах, который вызывает головные боли и приступы удушья. В основном, жалуются жители Нефтяников и Левого берега вблизи улиц Лукашевица, Дианова, бульвара Архитекторов.
Позже на комментарии омичей ответили представители регионального Минприроды. Они пояснили, что жалобы от горожан на химический запах начали поступать с 20:20 часов 24 июля. В районы, где омичи сильнее всего почувствовали неприятный запах, отправилась передвижная лаборатория. Результаты измерения подтвердили, что в воздухе вновь появились отравляющие вещества.
«По замерам, произведенным передвижной экологической лабораторией Минприроды Омской области, зафиксировано превышение по сероводороду в 2,35 ПДК и метилмеркаптану в 1,05 ПДК. Кроме того, полученные данные анализируются Роспотребнадзором по Омской области. Результаты полученных измерений переданы в уполномоченные органы для проведения проверочных мероприятий», — ответили в министерстве природы Омской области на жалобы омичей.
Напомним, ранее власти объявили о том, что воздух загрязняло ООО «Астра», которое находится на проспекте Губкина в Омске. Замминистра Александр Матненко рассказал, что все пробы переданы специалистам РПН для вынесения решения о наказании предприятия. Однако после этого едкий запах все еще присутствовал в воздухе над Омском, и власти назвали виновным в этом очередной предприятие — ООО «ХимПром». Ранее его деятельность приостанавливали, но оно продолжило работать под другим названием. 23 июля «ХимПром» штурмом взяли бойцы СОБРа и изъяли документы, с которыми пытался скрыться некий мужчина. Сейчас на «ХимПром» возбудили уголовное дело.
Ранее Город55 составил полную карту заводов, которые имеют возможность загрязнять воздух над городом. Кто в полной мере пользуется ей, можно почитать здесь.