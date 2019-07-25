Экономист Евсеенко объяснил, почему омичи уезжают на заработки в другие регионы

Posted 25 июля 2019, 11:12
Published 25 июля 2019, 11:12
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
По информации омской налоговой, в 2018 году более 120 тыс омичей трудились на компании, зарегистрированные в других регионах России. При этом они заплатили более 7 млрд рублей налогов в казну соседних областей. По мнению Евсеенко, цифры не новы, но все еще катастрофически высоки.
«Я был знаком с этими цифрами еще лет 10 назад. С точки зрения региональной экономики — это катастрофа, которую, к сожалению, у нас не замечают. А трудовой ресурс — он ведь стратегический запас, это развитие для города и области. Получается, люди реализуют себя и свой потенциал в других городах. Это говорит о том, что конкурентных мест в Омске нет», — заявил Евсеенко в беседе с изданием.
По его мнению, на возникнувшую проблему поздно обратили внимание, и заниматься ей нужно было «еще вчера»: «Люди действительно уезжают из Омска, мы все это видим. Пожалуй, еще как-то сдерживает этот процесс отсутствие цивилизованного рынка в других регионах», — отмечает экономист.
Отметим, Сергей Евсеенко значится завкафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и статистика» омского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ, и после окончания контракта также планирует уехать из Омска. Ранее он назвал молодежь, оставшуюся в Омске, маргиналами, которые не хотят развиваться.