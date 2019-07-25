Экономист Евсеенко объяснил, почему омичи уезжают на заработки в другие регионы

«Я был знаком с этими цифрами еще лет 10 назад. С точки зрения региональной экономики — это катастрофа, которую, к сожалению, у нас не замечают. А трудовой ресурс — он ведь стратегический запас, это развитие для города и области. Получается, люди реализуют себя и свой потенциал в других городах. Это говорит о том, что конкурентных мест в Омске нет», — заявил Евсеенко в беседе с изданием.