Омская РЭК назвала неправильным подход к подсчету мусорного тарифа в России

В РЭК заявили, что не против пересчета транспортной составляющей тарифа на обращение с ТКО, однако хотят снять с себя ответственность за нарушение законодательства, о котором говорится в предписании ФАС. При этом регулятор ссылается на 89-ФЗ и Основы ценообразования, предписывающие при формировании тарифа ставить в приоритет цену на транспортировку ТКО, определяемую путем конкурса. РЭК обвиняет ФАС в смене позиции, которая не опирается на существующее законодательство.