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Posted 24 июля 2019, 13:37

Published 24 июля 2019, 13:37

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Омская РЭК назвала неправильным подход к подсчету мусорного тарифа в России

Омская РЭК назвала неправильным подход к подсчету мусорного тарифа в России

24 июля 2019, 13:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Региональная энергетическая комиссия прокомментировала иск к Федеральной антимонопольной службе, в котором оспаривается требование о пересчете мусорного тарифа в Омской области. РЭК говорит, что все делала по закону — претензии должны быть к нему, а не к регулятору.

В РЭК заявили, что не против пересчета транспортной составляющей тарифа на обращение с ТКО, однако хотят снять с себя ответственность за нарушение законодательства, о котором говорится в предписании ФАС. При этом регулятор ссылается на 89-ФЗ и Основы ценообразования, предписывающие при формировании тарифа ставить в приоритет цену на транспортировку ТКО, определяемую путем конкурса. РЭК обвиняет ФАС в смене позиции, которая не опирается на существующее законодательство.

«Мы писали запрос в ФАС, получили ответ, что да, мы все правильно понимаем, расходы на транспортирование определяются именно таким образом. Но сейчас позиция ФАС изменилась. В общем это хорошо. Все регуляторы должны понимать, что этот подход не очень правильный. Просто хотелось бы, чтобы изменение подхода федерального органа влекло за собой изменение нормативной базы», — сказала начальник правового отдела РЭК Татьяна Муранова.

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В иске оспаривается нарушение основ ценообразования со стороны РЭК. При успешном исходе регулятор ждет, что будет создан прецедент по изменению законодательства в области определения мусорного тарифа. В частности, что цена, заложенная на транспортировку регоператором, будет просчитываться РЭК, а не определяться в результате торгов.

Также в РЭК утверждают, что подобные проблемы с ФАС возникли и в других регионах, например, Свердловской области. Правда, Омская область — единственная, где доля транспортировки отходов в тарифе составила больше 90%. В остальных субъектах она не превышает 50-60%.

Напомним, ранее ФАС России предписало омской РЭК исправить ошибки в расчетах тарифа на вывоз ТКО. Ведомство установило, что транспортные расходы регоператора, составляющие 93% тарифа, или 4.7 млрд рублей, должны быть исключены из состава выручки «Магнита». Эту статью расходов РЭК должна пересчитать и установить на уровне соседних регионов до 1 августа 2019 года.

РЭК просила об отсрочке исполнения предписания, заявив, что некоторые его пункты противоречат действующему законодательству. Однако в ФАС ответили, что сроки передвигаться не будут. После этого энергетическая комиссия обратилась в суд.

Отметим, признать требования ФАС незаконными также просит регоператор «Магнит», который обратился с аналогичным иском в арбитражный суд Москвы.

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