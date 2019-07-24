Омская РЭК назвала неправильным подход к подсчету мусорного тарифа в России

Posted 24 июля 2019, 13:37
Published 24 июля 2019, 13:37
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
В РЭК заявили, что не против пересчета транспортной составляющей тарифа на обращение с ТКО, однако хотят снять с себя ответственность за нарушение законодательства, о котором говорится в предписании ФАС. При этом регулятор ссылается на 89-ФЗ и Основы ценообразования, предписывающие при формировании тарифа ставить в приоритет цену на транспортировку ТКО, определяемую путем конкурса. РЭК обвиняет ФАС в смене позиции, которая не опирается на существующее законодательство.
«Мы писали запрос в ФАС, получили ответ, что да, мы все правильно понимаем, расходы на транспортирование определяются именно таким образом. Но сейчас позиция ФАС изменилась. В общем это хорошо. Все регуляторы должны понимать, что этот подход не очень правильный. Просто хотелось бы, чтобы изменение подхода федерального органа влекло за собой изменение нормативной базы», — сказала начальник правового отдела РЭК Татьяна Муранова.
В иске оспаривается нарушение основ ценообразования со стороны РЭК. При успешном исходе регулятор ждет, что будет создан прецедент по изменению законодательства в области определения мусорного тарифа. В частности, что цена, заложенная на транспортировку регоператором, будет просчитываться РЭК, а не определяться в результате торгов.
Также в РЭК утверждают, что подобные проблемы с ФАС возникли и в других регионах, например, Свердловской области. Правда, Омская область — единственная, где доля транспортировки отходов в тарифе составила больше 90%. В остальных субъектах она не превышает 50-60%.
Напомним, ранее ФАС России предписало омской РЭК исправить ошибки в расчетах тарифа на вывоз ТКО. Ведомство установило, что транспортные расходы регоператора, составляющие 93% тарифа, или 4.7 млрд рублей, должны быть исключены из состава выручки «Магнита». Эту статью расходов РЭК должна пересчитать и установить на уровне соседних регионов до 1 августа 2019 года.
РЭК просила об отсрочке исполнения предписания, заявив, что некоторые его пункты противоречат действующему законодательству. Однако в ФАС ответили, что сроки передвигаться не будут. После этого энергетическая комиссия обратилась в суд.
Отметим, признать требования ФАС незаконными также просит регоператор «Магнит», который обратился с аналогичным иском в арбитражный суд Москвы.