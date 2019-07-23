РЭК Омской области обжалует в суде предписание ФАС

Posted 23 июля 2019, 12:58
Published 23 июля 2019, 12:58
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
«Омская РЭК обратилась в суд с иском к ФАС России. Мы не согласны, что нарушили основы ценообразования при утверждении тарифа на обращение с ТКО», — пояснили в РЭК Омской области.
В ФАС России предписали РЭК Омской области исправить ошибки в расчетах тарифа на вывоз ТКО - ведомство установило, что транспортные расходы регоператора, которые составляют 93% тарифа, или 4.7 млрд рублей, экономически необоснованны и должны быть исключены из состава выручки «Магнита». Расходы на перевозку РЭК должна пересчитать и установить на уровне соседних регионов, крайний срок исполнения предписания — 1 августа 2019 года.
Позже энергетическая компания направила обращение в антимонопольную службу и попросила увеличить сроки исполнения предписания, чтобы успеть проконсультироваться со специалистами из ФАС. В РЭК заявили, что некоторые пункты предписания противоречат действующему законодательству. Однако в федеральной службе пояснили, что решение обосновано, и сроки сдвигать не будут.
Регоператор также оказался недоволен предписанием, и в пятницу «Магнит» подал иск в арбитражный суд Москвы, в котором требует признать действия ФАС незаконными.