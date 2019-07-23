gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июля 2019, 12:58

Published 23 июля 2019, 12:58

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

РЭК Омской области обжалует в суде предписание ФАС

РЭК Омской области обжалует в суде предписание ФАС

23 июля 2019, 12:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Региональная энергетическая комиссия Омской области подала иск к Федеральной антимонопольной службе. В ФАС регулятора обязали пересмотреть тариф, однако в РЭК это требование посчитали необоснованным.

«Омская РЭК обратилась в суд с иском к ФАС России. Мы не согласны, что нарушили основы ценообразования при утверждении тарифа на обращение с ТКО», — пояснили в РЭК Омской области.

В ФАС России предписали РЭК Омской области исправить ошибки в расчетах тарифа на вывоз ТКО - ведомство установило, что транспортные расходы регоператора, которые составляют 93% тарифа, или 4.7 млрд рублей, экономически необоснованны и должны быть исключены из состава выручки «Магнита». Расходы на перевозку РЭК должна пересчитать и установить на уровне соседних регионов, крайний срок исполнения предписания — 1 августа 2019 года.

Позже энергетическая компания направила обращение в антимонопольную службу и попросила увеличить сроки исполнения предписания, чтобы успеть проконсультироваться со специалистами из ФАС. В РЭК заявили, что некоторые пункты предписания противоречат действующему законодательству. Однако в федеральной службе пояснили, что решение обосновано, и сроки сдвигать не будут.

Регоператор также оказался недоволен предписанием, и в пятницу «Магнит» подал иск в арбитражный суд Москвы, в котором требует признать действия ФАС незаконными.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика