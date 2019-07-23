РЭК Омской области обжалует в суде предписание ФАС

Позже энергетическая компания направила обращение в антимонопольную службу и попросила увеличить сроки исполнения предписания, чтобы успеть проконсультироваться со специалистами из ФАС. В РЭК заявили, что некоторые пункты предписания противоречат действующему законодательству. Однако в федеральной службе пояснили, что решение обосновано, и сроки сдвигать не будут.