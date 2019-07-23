В Омске 90 перевозчиков скрывают от налоговой свою выручку

Posted 23 июля 2019, 09:34
Published 23 июля 2019, 09:34
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
По подсчетам ведомства, 90 перевозчиков игнорируют федеральный закон и не устанавливают зарегистрированную в налоговой кассовую технику. Всем им направили уведомления, и в ближайшее время они должны устранить нарушения.
Кассы перевозчики обязаны иметь с 1 июля 2019 года, чтобы передавать сведения о расчетах в налоговую. Чек пассажиру должен выдаваться вне зависимости от того, как он оплатил проезд — картой или наличными. Однако в федеральный закон, который обязует предпринимателей иметь онлайн-кассы, внесли изменения, и теперь перевозчики могут иметь онлайн кассу, которая находится вне маршрутного такси, но при этом к ней подключены все машины перевозчика. Такая касса называется «облачной», пояснили в налоговом органе.
Ранее говорилось о том, что с 1 июля все перевозчики должны иметь онлайн-кассы, которые выдают бумажные билеты за проезд. Такие кассы не были оборудованы необходимым программным обеспечением, и перевозчики заявили, что омичам придется выбирать между льготными картами и другими видами оплаты. Эта проблема решилась, и с 1 июля омичи в маршрутках получают «облачный» чек — специальный код по которому в интернете можно получить и распечатать реальный чек.