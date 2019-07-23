В Омске 90 перевозчиков скрывают от налоговой свою выручку

Кассы перевозчики обязаны иметь с 1 июля 2019 года, чтобы передавать сведения о расчетах в налоговую. Чек пассажиру должен выдаваться вне зависимости от того, как он оплатил проезд — картой или наличными. Однако в федеральный закон, который обязует предпринимателей иметь онлайн-кассы, внесли изменения, и теперь перевозчики могут иметь онлайн кассу, которая находится вне маршрутного такси, но при этом к ней подключены все машины перевозчика. Такая касса называется «облачной», пояснили в налоговом органе.