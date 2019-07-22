gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июля 2019, 01:03

Published 22 июля 2019, 01:03

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Омские школьники украли у отдыхающих на пляже пакеты с продуктами и бензопилу

Омские школьники украли у отдыхающих на пляже пакеты с продуктами и бензопилу

22 июля 2019, 01:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В минувшие выходные отдых на берегу Иртыша нескольким омичам преподнес неприятный сюрприз — проснувшись утром, туристы обнаружили пропажу еды, бензопилы и автомобильного насоса, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Как удалось выяснить участковому уполномоченному, в преступлении замешаны местные мальчишки. Двое шестнадцатилетних школьников отдыхали на этом же пляже. Один их подростков ранее уже состоял на профилактическом учете.

Несовершеннолетние злоумышленники дождались, когда омичи уснут, после чего забрали инструменты и пакеты с продуктами. Похищенное имущество позже обнаружили у них дома. По данному факту возбуждено уголовное дело.

#Омск сегодня#Общество#Кража#Подростки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика