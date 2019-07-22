Омские школьники украли у отдыхающих на пляже пакеты с продуктами и бензопилу

Posted 22 июля 2019, 01:03
Published 22 июля 2019, 01:03
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Как удалось выяснить участковому уполномоченному, в преступлении замешаны местные мальчишки. Двое шестнадцатилетних школьников отдыхали на этом же пляже. Один их подростков ранее уже состоял на профилактическом учете.
Несовершеннолетние злоумышленники дождались, когда омичи уснут, после чего забрали инструменты и пакеты с продуктами. Похищенное имущество позже обнаружили у них дома. По данному факту возбуждено уголовное дело.