Омск стал десятым в рейтинге Greenpeace по загрязнению воздуха диоксидом азота

Posted 17 июля 2019, 13:19
Published 17 июля 2019, 13:19
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Максимальное количество диоксида азота «Гринпис» спутники зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге — 0.78 и 0.38 единицы Добсона соответственно. Активисты связывают это с большим количеством транспорта в этих городах.
С показателем в те же 0.38 единицы на третьем месте в рейтинге оказался Челябинск. Далее идут Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа и Казань, и десятку антилидеров топа занимает Омск с показателем в 0.19 единицы Добсона. Самым чистым от диоксида азота оказался воздух над Волгоградом, где спутники зафиксировали 0.12 единиц.
«Российское отделение Greenpeace выступает за введение в крупных городах зон с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса, к которым относится „Евро-3“ и ниже. Этот призыв был поддержан президентским Советом по правам человека», — заявили эко-активисты.
В организации подчеркнули, что жители крупных городов должны получать данные мониторинга ежедневно, а не только по итогам года. Власти, по их мнению, должны принимать необходимые меры на основании информации, которую они сами публикуют. С этим вопросов общественники уже обратились в Роспотребнадзор.
Диоксид азота - токсичный газ, при воздействии которого у человека возникают болезни легких, а при длительном контакте с ним болезни станут хроническими. Именно его воздействие специалисты связывают с повышением уровня смертности. Основной его источник - автомобильное топливо.
Омск включен в майский указ президента в числе городов с неблагоприятной экологической обстановкой. К 2024 году предприятиям предстоит на 20% снизить объемы выбросов. Город55 на основании данных Роспотребнадзора составил рейтинг загрязнителей города.