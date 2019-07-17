Омск стал десятым в рейтинге Greenpeace по загрязнению воздуха диоксидом азота

В организации подчеркнули, что жители крупных городов должны получать данные мониторинга ежедневно, а не только по итогам года. Власти, по их мнению, должны принимать необходимые меры на основании информации, которую они сами публикуют. С этим вопросов общественники уже обратились в Роспотребнадзор.