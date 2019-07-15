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Posted 15 июля 2019, 12:14

Published 15 июля 2019, 12:14

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

В Роспотребнадзоре рассказали, чем омичи болели чаще всего в 2019 году

В Роспотребнадзоре рассказали, чем омичи болели чаще всего в 2019 году

15 июля 2019, 12:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В управлении Роспотребнадзора по Омской области подвели итоги заболеваемости омичей за первое полугодие. Как сообщили в пресс-службе ведомства, омичи чаще всего болели гриппом и ОРВИ.

За первые шесть месяцев 2019 года в Омских больницах зафиксировали 250 тыс случаев инфекционных заболеваний. как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, омичи на 1,1% чаще стали болеть гриппом и ОРВИ.

Кроме этого, специалисты отмечают увеличение количества заболевших острыми кишечными инфекциями, острым вирусным гепатитом А, коклюшем, эпидпаротитом, чесоткой, описторхозом. В этом году был зафиксирован первый за несколько лет случай кори у ребенка.

На спад идет количество заболевших сальмонеллезом, скарлатиной, менингококковой инфекцией, хроническим вирусным гепатитом В, а также носительством вирусного гепатита В. Отмечается, что в ведомстве не было зарегистрировано ни одного заболевшего брюшным тифом, дизентерией, дифтерией, полиомиелитом, столбняком, краснухой и малярией.

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