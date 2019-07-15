В Роспотребнадзоре рассказали, чем омичи болели чаще всего в 2019 году

Posted 15 июля 2019, 12:14
Published 15 июля 2019, 12:14
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
За первые шесть месяцев 2019 года в Омских больницах зафиксировали 250 тыс случаев инфекционных заболеваний. как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, омичи на 1,1% чаще стали болеть гриппом и ОРВИ.
Кроме этого, специалисты отмечают увеличение количества заболевших острыми кишечными инфекциями, острым вирусным гепатитом А, коклюшем, эпидпаротитом, чесоткой, описторхозом. В этом году был зафиксирован первый за несколько лет случай кори у ребенка.
На спад идет количество заболевших сальмонеллезом, скарлатиной, менингококковой инфекцией, хроническим вирусным гепатитом В, а также носительством вирусного гепатита В. Отмечается, что в ведомстве не было зарегистрировано ни одного заболевшего брюшным тифом, дизентерией, дифтерией, полиомиелитом, столбняком, краснухой и малярией.