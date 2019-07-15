В Роспотребнадзоре рассказали, чем омичи болели чаще всего в 2019 году

Кроме этого, специалисты отмечают увеличение количества заболевших острыми кишечными инфекциями, острым вирусным гепатитом А, коклюшем, эпидпаротитом, чесоткой, описторхозом. В этом году был зафиксирован первый за несколько лет случай кори у ребенка.