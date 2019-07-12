В Омске обманутые дольщики на 10 минут перекрыли дорогу в центре города

Отметим, омичи, которые вложили свои деньги в проблемные дома, показывали свое отчаяние ранее. На долгострое на улице Герцена появился «труп» дольщика — повешенный манекен, который горожане приняли за человека. Ситуацию прокомментировал министр строительства Антон Заев и заявил, что сами дольщики никак не участвуют в решении проблемы с достройкой домов.