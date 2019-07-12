gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 июля 2019, 14:00

Published 12 июля 2019, 14:00

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

В Омске обманутые дольщики на 10 минут перекрыли дорогу в центре города

В Омске обманутые дольщики на 10 минут перекрыли дорогу в центре города

12 июля 2019, 14:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На улице Интернациональная в центре Омска образовался длинный затор: обманутые дольщики 10 минут беспрерывно ходили по пешеходному переходу между остановками «Главпочтамт» и «КДЦ Маяковский», сообщают «Вести Омск».

Омичи, которые несколько лет ждут свои квартиры, сегодня, 12 июля, решились на очередной отчаянный шаг. Из-за 10-минутного флешмоба между ТЦ «Омский» и кинотеатром «Маяковский» образовалась большая пробка. По информации СМИ, акцию протеста организовали дольщики одного из недостроев на улице Герцена.

Отметим, омичи, которые вложили свои деньги в проблемные дома, показывали свое отчаяние ранее. На долгострое на улице Герцена появился «труп» дольщика — повешенный манекен, который горожане приняли за человека. Ситуацию прокомментировал министр строительства Антон Заев и заявил, что сами дольщики никак не участвуют в решении проблемы с достройкой домов.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика