В Омске обманутые дольщики на 10 минут перекрыли дорогу в центре города

Posted 12 июля 2019, 14:00
Published 12 июля 2019, 14:00
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Омичи, которые несколько лет ждут свои квартиры, сегодня, 12 июля, решились на очередной отчаянный шаг. Из-за 10-минутного флешмоба между ТЦ «Омский» и кинотеатром «Маяковский» образовалась большая пробка. По информации СМИ, акцию протеста организовали дольщики одного из недостроев на улице Герцена.
Отметим, омичи, которые вложили свои деньги в проблемные дома, показывали свое отчаяние ранее. На долгострое на улице Герцена появился «труп» дольщика — повешенный манекен, который горожане приняли за человека. Ситуацию прокомментировал министр строительства Антон Заев и заявил, что сами дольщики никак не участвуют в решении проблемы с достройкой домов.