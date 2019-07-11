Школам Омска не хватает 133 учителей начальных классов

Всего на середину июня для педагогов оставались вакантными 700 мест. Для учителей начальных классов остаются свободными 133 места, что делает их самыми востребованными в городе. Немногим меньше требуется преподавателей английского языка — для них свободны 111 мест. Учителей немецкого и французского языков также не хватает, но значительно меньше — 22 и 4 человек соответственно, сообщает издание.