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Posted 11 июля 2019, 02:01

Published 11 июля 2019, 02:01

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Школам Омска не хватает 133 учителей начальных классов

Школам Омска не хватает 133 учителей начальных классов

11 июля 2019, 02:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В омских школах на июнь 2019 года не хватает учителей начальных классов и иностранного языка. Об этом сообщает «ВОмске» со ссылкой на департамент образования администрации Омска.

Всего на середину июня для педагогов оставались вакантными 700 мест. Для учителей начальных классов остаются свободными 133 места, что делает их самыми востребованными в городе. Немногим меньше требуется преподавателей английского языка — для них свободны 111 мест. Учителей немецкого и французского языков также не хватает, но значительно меньше — 22 и 4 человек соответственно, сообщает издание.

Самым бедным на преподавателей иностранных языков стал Центральный округ Омска: здесь в июне 2019 года было 25 свободных вакансий. В Ленинском округе таких было 23, в Кировском — 21, в Советском округе свободны 20 мест учителей иностранных языков. Меньше всего таких преподавателей требуется в Октябрьский округ, здесь в школах не хватает только 16 преподавателей иностранных языков.

Также в городских школах не хватает учителей русского языка и литературы. В июне в учебные заведения требовалось 73 таких преподавателя. Открыты 53 вакансии для учителей математики и 28 — для учителей истории. Кроме преподавателей учебных дисциплин, городские школы нуждаются в 22 психологах-педагогах.

Учителей музыки, ИЗО, технологии, ОБЖ, обществознания, информатики, химии и биологии в Омске требуется меньше всего. Согласно информации издания, число свободных мест для этих специалистов не превышает 10.

Проблему нехватки учителей-предметников в ведомстве планируют решать посредством целевого обучения: после окончания университета такие выпускники должны будут отработать некоторое время в одной из городских школ.

#Омск сегодня#Общество#Школьники
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