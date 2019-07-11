Школам Омска не хватает 133 учителей начальных классов

Posted 11 июля 2019, 02:01
Published 11 июля 2019, 02:01
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Всего на середину июня для педагогов оставались вакантными 700 мест. Для учителей начальных классов остаются свободными 133 места, что делает их самыми востребованными в городе. Немногим меньше требуется преподавателей английского языка — для них свободны 111 мест. Учителей немецкого и французского языков также не хватает, но значительно меньше — 22 и 4 человек соответственно, сообщает издание.
Самым бедным на преподавателей иностранных языков стал Центральный округ Омска: здесь в июне 2019 года было 25 свободных вакансий. В Ленинском округе таких было 23, в Кировском — 21, в Советском округе свободны 20 мест учителей иностранных языков. Меньше всего таких преподавателей требуется в Октябрьский округ, здесь в школах не хватает только 16 преподавателей иностранных языков.
Также в городских школах не хватает учителей русского языка и литературы. В июне в учебные заведения требовалось 73 таких преподавателя. Открыты 53 вакансии для учителей математики и 28 — для учителей истории. Кроме преподавателей учебных дисциплин, городские школы нуждаются в 22 психологах-педагогах.
Учителей музыки, ИЗО, технологии, ОБЖ, обществознания, информатики, химии и биологии в Омске требуется меньше всего. Согласно информации издания, число свободных мест для этих специалистов не превышает 10.
Проблему нехватки учителей-предметников в ведомстве планируют решать посредством целевого обучения: после окончания университета такие выпускники должны будут отработать некоторое время в одной из городских школ.