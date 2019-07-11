Московская Академия МВД проверяет омского полковника полиции из-за пьяной драки

Posted 11 июля 2019, 11:27
Published 11 июля 2019, 11:27
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
По словам заместителя начальника Академии управления МВД России майора полиции Маргариты Храмовой, по информации о драке с участием высокопоставленного полицейского из Омска проводится проверка.
«По информации о драке между слушателем Академии управления МВД России с гражданином в метро проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснила полицейский Городу55.
В УМВД России по Омску Городу55 рассказали, что Алексей Меркушов действительно находится в Москве на обучении в Академии управления МВД РФ. Полицейский на время учебы прикомандирован к образовательному учреждению, поэтому все решения о санкциях по отношению к нему будут приниматься самой Академией управления.
«Данный сотрудник (Алексей Меркушов. — Прим. ред.) прикомандирован к Академии управления МВД России. Соответственно, любые действия, в том числе проведение проверки или кадровое решение, будут проводиться этим подразделением», — рассказали в областном УМВД.
Напомним, в социальных сетях появилась информация о том, что начальник УМВД России по городу Омску Алексей Меркушов устроил в «пьяном угаре» драку в столичном метро. Потасовка возникла по причине того, что Меркушов якобы без билета пытался попасть в метрополитен столицы.