Московская Академия МВД проверяет омского полковника полиции из-за пьяной драки

В УМВД России по Омску Городу55 рассказали, что Алексей Меркушов действительно находится в Москве на обучении в Академии управления МВД РФ. Полицейский на время учебы прикомандирован к образовательному учреждению, поэтому все решения о санкциях по отношению к нему будут приниматься самой Академией управления.