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Posted 11 июля 2019, 11:27

Published 11 июля 2019, 11:27

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Московская Академия МВД проверяет омского полковника полиции из-за пьяной драки

Московская Академия МВД проверяет омского полковника полиции из-за пьяной драки

11 июля 2019, 11:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Академия управления МВД России прокомментировала инцидент с дракой в метро Москвы, в которой принял участие начальник УМВД России по городу Омску полковник Алексей Меркушов. По сообщениям о происшествии начата служебная проверка.

По словам заместителя начальника Академии управления МВД России майора полиции Маргариты Храмовой, по информации о драке с участием высокопоставленного полицейского из Омска проводится проверка.

«По информации о драке между слушателем Академии управления МВД России с гражданином в метро проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснила полицейский Городу55.

В УМВД России по Омску Городу55 рассказали, что Алексей Меркушов действительно находится в Москве на обучении в Академии управления МВД РФ. Полицейский на время учебы прикомандирован к образовательному учреждению, поэтому все решения о санкциях по отношению к нему будут приниматься самой Академией управления.

«Данный сотрудник (Алексей Меркушов. — Прим. ред.) прикомандирован к Академии управления МВД России. Соответственно, любые действия, в том числе проведение проверки или кадровое решение, будут проводиться этим подразделением», — рассказали в областном УМВД.

Напомним, в социальных сетях появилась информация о том, что начальник УМВД России по городу Омску Алексей Меркушов устроил в «пьяном угаре» драку в столичном метро. Потасовка возникла по причине того, что Меркушов якобы без билета пытался попасть в метрополитен столицы.

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