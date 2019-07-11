Начальник полиции Омска подрался пьяный в московском метро, — соцсети

В социальных сетях появилась информация о том, что начальник УМВД России по городу Омску Алексей Меркушов устроил «в пьяном угаре» драку в столичном метро.

Паблик ВК «Омбудсмен полиции» 11 июля распространил информацию о том, что начальник УМВД России по городу Омску полковник Алексей Меркушов устроил драку в московском метро. Якобы омский полицейский «в пьяном угаре» причинил телесные повреждения некоему Сергею Гоеву 1969 года рождения. Информация получила дальнейшее распространение в омском сегменте Telegram. Канал «Ни в какие рамки!» утверждает, что Меркушов пытался пройти через турникет без оплаты, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Город55 обратился в пресс-службу УМВД России по Омской области за комментарием.