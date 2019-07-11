Начальник полиции Омска подрался пьяный в московском метро, — соцсети

Posted 11 июля 2019, 11:00
Published 11 июля 2019, 11:00
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Паблик ВК «Омбудсмен полиции» 11 июля распространил информацию о том, что начальник УМВД России по городу Омску полковник Алексей Меркушов устроил драку в московском метро. Якобы омский полицейский «в пьяном угаре» причинил телесные повреждения некоему Сергею Гоеву 1969 года рождения.
Информация получила дальнейшее распространение в омском сегменте Telegram. Канал «Ни в какие рамки!» утверждает, что Меркушов пытался пройти через турникет без оплаты, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.