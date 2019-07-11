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Posted 11 июля 2019, 11:00

Published 11 июля 2019, 11:00

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Начальник полиции Омска подрался пьяный в московском метро, — соцсети

Начальник полиции Омска подрался пьяный в московском метро, — соцсети

11 июля 2019, 11:00
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В социальных сетях появилась информация о том, что начальник УМВД России по городу Омску Алексей Меркушов устроил «в пьяном угаре» драку в столичном метро.

Паблик ВК «Омбудсмен полиции» 11 июля распространил информацию о том, что начальник УМВД России по городу Омску полковник Алексей Меркушов устроил драку в московском метро. Якобы омский полицейский «в пьяном угаре» причинил телесные повреждения некоему Сергею Гоеву 1969 года рождения.

Информация получила дальнейшее распространение в омском сегменте Telegram. Канал «Ни в какие рамки!» утверждает, что Меркушов пытался пройти через турникет без оплаты, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Город55 обратился в пресс-службу УМВД России по Омской области за комментарием.

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