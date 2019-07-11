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Posted 11 июля 2019, 07:06

Published 11 июля 2019, 07:06

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Детей устроят в школы вне очереди вместо компенсаций на семейное образование

Детей устроят в школы вне очереди вместо компенсаций на семейное образование

11 июля 2019, 07:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мера поддержки остается только для детей-инвалидов. Всем остальным детям, которые учатся дома, перестанут выплачивать компенсации начиная с сентября 2019 года, сообщил министр финансов Вадим Чеченко.

Министр обосновал это бюджетными ограничениями: отказаться от дополнительных мер социальной поддержки Омской области рекомендовал федеральный Минфин, поскольку расходы на социальную поддержку в регионе превышают расчетный показатель на 1.5 млрд рублей. Это усугубляет недофинансирование других направлений.

«В сегодняшнем областном бюджете эти средства отсутствуют. Дело в том, что это была дополнительная мера поддержки, и в их отношении существует определенное бюджетное ограничение. Наш регион дотационный, имеет высокую долговую нагрузку. Все расходные обязательства, в том числе социальные, принимаются с учетом этих ограничений. На это нам указал Минфин Российской Федерации», — заявил Чеченко после заседания регионального Заксобрания.

Компенсации отменят с 1 сентября, на какой период — неизвестно. »До тех пор, пока параметры бюджета не приведутся к тем показателям, когда мы сможем принимать дополнительные обязательства», — отметил он.

Мера продолжит действовать только в отношении детей-инвалидов. Но это уже другой вид поддержки, прописанный в кодексе о социальной защите населения.

Министр образования Татьяна Дернова отметила, что ведомство займется созданием условий для детей, которых придется вернуть с домашнего обучения в обычные школы. Для них разработают индивидуальные планы, а также помогут родителям с утройством ребенка в школу по месту жительства.

«Родителям, чьи дети обучались на семейной форме образования, к сожалению, с 1 сентября финансовая поддержка выплачиваться не будет. Но у тех, кто примет решение вернуть ребенка в школу, дети будут устроены. При этом есть возможность обучать ребенка в школе, но по индивидуальному учебному плану: это сочетание части предметов с классом, части — самостоятельно. Вариаций много. Наша задача — адаптировать тех, кто вернется в образовательные учреждения», — сказала Дернова.

Дернова прокомментировала спекуляции с семейным образованием в частных школах Омска
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Напомним, попытку отменить компенсации за семейное обучение омский Минобр предпринимал еще весной, однако после серии протестов родителей их сохранили, переведя из разряда компенсаций в меры соцподдержки.

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