Детей устроят в школы вне очереди вместо компенсаций на семейное образование

«Родителям, чьи дети обучались на семейной форме образования, к сожалению, с 1 сентября финансовая поддержка выплачиваться не будет. Но у тех, кто примет решение вернуть ребенка в школу, дети будут устроены. При этом есть возможность обучать ребенка в школе, но по индивидуальному учебному плану: это сочетание части предметов с классом, части — самостоятельно. Вариаций много. Наша задача — адаптировать тех, кто вернется в образовательные учреждения», — сказала Дернова.