Детей устроят в школы вне очереди вместо компенсаций на семейное образование

Posted 11 июля 2019, 07:06
Published 11 июля 2019, 07:06
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Министр обосновал это бюджетными ограничениями: отказаться от дополнительных мер социальной поддержки Омской области рекомендовал федеральный Минфин, поскольку расходы на социальную поддержку в регионе превышают расчетный показатель на 1.5 млрд рублей. Это усугубляет недофинансирование других направлений.
«В сегодняшнем областном бюджете эти средства отсутствуют. Дело в том, что это была дополнительная мера поддержки, и в их отношении существует определенное бюджетное ограничение. Наш регион дотационный, имеет высокую долговую нагрузку. Все расходные обязательства, в том числе социальные, принимаются с учетом этих ограничений. На это нам указал Минфин Российской Федерации», — заявил Чеченко после заседания регионального Заксобрания.
Компенсации отменят с 1 сентября, на какой период — неизвестно. »До тех пор, пока параметры бюджета не приведутся к тем показателям, когда мы сможем принимать дополнительные обязательства», — отметил он.
Мера продолжит действовать только в отношении детей-инвалидов. Но это уже другой вид поддержки, прописанный в кодексе о социальной защите населения.
Министр образования Татьяна Дернова отметила, что ведомство займется созданием условий для детей, которых придется вернуть с домашнего обучения в обычные школы. Для них разработают индивидуальные планы, а также помогут родителям с утройством ребенка в школу по месту жительства.
«Родителям, чьи дети обучались на семейной форме образования, к сожалению, с 1 сентября финансовая поддержка выплачиваться не будет. Но у тех, кто примет решение вернуть ребенка в школу, дети будут устроены. При этом есть возможность обучать ребенка в школе, но по индивидуальному учебному плану: это сочетание части предметов с классом, части — самостоятельно. Вариаций много. Наша задача — адаптировать тех, кто вернется в образовательные учреждения», — сказала Дернова.
Напомним, попытку отменить компенсации за семейное обучение омский Минобр предпринимал еще весной, однако после серии протестов родителей их сохранили, переведя из разряда компенсаций в меры соцподдержки.