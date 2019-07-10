Омского «Мимино», возившего односельчан бесплатно, подозревают в убийстве маршрутчика

Тогда же в беседах с прессой он не скрывал, что неоднократно привлекался к ответственности. Сначала — за драки и поддельное водительское удостоверение, позже — за покушение на убийство. Он застал любовника своей жены и едва не зарезал его. Как рассказывал Остапов, суд приговорил его к 12-ти годам колонии строгого режима, но спустя 7 лет ему удалось выйти по УДО: дело переквалифицировали на превышение допустимой самообороны в состоянии аффекта.