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Posted 10 июля 2019, 14:00

Published 10 июля 2019, 14:00

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Омского «Мимино», возившего односельчан бесплатно, подозревают в убийстве маршрутчика

Омского «Мимино», возившего односельчан бесплатно, подозревают в убийстве маршрутчика

10 июля 2019, 14:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На трассе Омск — Шербакуль сегодня утром обнаружили тело водителя маршрутки с огнестрельный ранением. Одной из версий следствия стало убийство из-за ревности, подозреваемым стал другой «газелист» — Вадим Остапов, более известный как «Мимино», который ранее был судим за покушение на убийство любовника своей первой жены.

«Меня обвиняют в преступлении, которое я не совершал (убийство), в Азово. Если получится чем-то поддержать, очень буду благодарен. Вся информация у моей жены», — такое сообщение сегодня, 10 июля, прислал водитель маршрутки в редакцию Города55. Никаких подробностей случившегося он не рассказал, получить комментарий также не удалось: оба его номера телефона не отвечают.

Позже в СУ СКР по Омской области сообщили, что на трассе Омск Шербакуль найдено тело водителя «ГАЗели» с огнестрельным ранением головы. Подробностей случившегося также не приводят, но уточняют, что на данный момент выдвинуты две версии — самоубийство и убийство на почве ревности.

В ведомстве Городу55 подтвердили, что Мимино проверяется на причастность к убийству.

Напомним, Мимино стал известен омичам как водитель маршрутки, который возил жителей деревни Трубецкое, Александровка и Руслановка в Омск и обратно, потому как муниципальные маршруты отменили. Для слабообеспеченных сельчан проезд был бесплатным. Имя Мимино он сам взял от героя одноименного советского фильма Валико Мизандари, который на вертолете перевозил почту, фрукты и животных. Мужчине неоднократно угрожали представители бизнеса маршруток, портили имущество. Были назначены проверки, но до уголовных дел не дошло. За нарушение правил пассажирских перевозок Остапова несколько раз штрафовали.

Тогда же в беседах с прессой он не скрывал, что неоднократно привлекался к ответственности. Сначала — за драки и поддельное водительское удостоверение, позже — за покушение на убийство. Он застал любовника своей жены и едва не зарезал его. Как рассказывал Остапов, суд приговорил его к 12-ти годам колонии строгого режима, но спустя 7 лет ему удалось выйти по УДО: дело переквалифицировали на превышение допустимой самообороны в состоянии аффекта.

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