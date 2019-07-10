Омского «Мимино», возившего односельчан бесплатно, подозревают в убийстве маршрутчика

Posted 10 июля 2019, 14:00
Published 10 июля 2019, 14:00
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
«Меня обвиняют в преступлении, которое я не совершал (убийство), в Азово. Если получится чем-то поддержать, очень буду благодарен. Вся информация у моей жены», — такое сообщение сегодня, 10 июля, прислал водитель маршрутки в редакцию Города55. Никаких подробностей случившегося он не рассказал, получить комментарий также не удалось: оба его номера телефона не отвечают.
Позже в СУ СКР по Омской области сообщили, что на трассе Омск — Шербакуль найдено тело водителя «ГАЗели» с огнестрельным ранением головы. Подробностей случившегося также не приводят, но уточняют, что на данный момент выдвинуты две версии — самоубийство и убийство на почве ревности.
В ведомстве Городу55 подтвердили, что Мимино проверяется на причастность к убийству.
Напомним, Мимино стал известен омичам как водитель маршрутки, который возил жителей деревни Трубецкое, Александровка и Руслановка в Омск и обратно, потому как муниципальные маршруты отменили. Для слабообеспеченных сельчан проезд был бесплатным. Имя Мимино он сам взял от героя одноименного советского фильма Валико Мизандари, который на вертолете перевозил почту, фрукты и животных. Мужчине неоднократно угрожали представители бизнеса маршруток, портили имущество. Были назначены проверки, но до уголовных дел не дошло. За нарушение правил пассажирских перевозок Остапова несколько раз штрафовали.
Тогда же в беседах с прессой он не скрывал, что неоднократно привлекался к ответственности. Сначала — за драки и поддельное водительское удостоверение, позже — за покушение на убийство. Он застал любовника своей жены и едва не зарезал его. Как рассказывал Остапов, суд приговорил его к 12-ти годам колонии строгого режима, но спустя 7 лет ему удалось выйти по УДО: дело переквалифицировали на превышение допустимой самообороны в состоянии аффекта.