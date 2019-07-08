gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля 2019, 01:17

Published 8 июля 2019, 01:17

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

На обновление сцены омского музтеатра власти потратят 4 млн рублей

На обновление сцены омского музтеатра власти потратят 4 млн рублей

8 июля 2019, 01:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
К проведению Дельфийских игр в 2020 году в Омске частично отремонтируют музыкальный театр. Об этом «ОмскРегиону» сообщил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Планируется отремонтировать сцену театра и обновить балетное покрытие. Всего на работы планируется потратить 3.9 млн рублей. Деньги на это выделяют по инициативе губернатора Омской области Александра Буркова, сообщает издание.

В прошлом году в музыкальном театре уже проводили ремонт, во время которого в зрительном зале полностью заменили кресла. Состояние сцены и балетного покрытия не устраивало как руководство театра, так и самих артистов, уточнил Юрий Трофимов.

«Александр Бурков принял решение о выделении необходимой суммы в размере 3,9 млн рублей на ремонт сцены и замену балетного покрытия. Начало ремонтных работ будет зависеть от итогов конкурсных процедур», — приводит издание слова главы министерства культуры региона.

В следующем году в Омске состоятся Дельфийские игры: молодые деятели искусства из России и из-за рубежа посоревнуются в творческих дисциплинах. Музыкальный театр стал одной из площадок, где пройдет мероприятие.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика