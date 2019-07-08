На обновление сцены омского музтеатра власти потратят 4 млн рублей

Posted 8 июля 2019, 01:17
Published 8 июля 2019, 01:17
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Планируется отремонтировать сцену театра и обновить балетное покрытие. Всего на работы планируется потратить 3.9 млн рублей. Деньги на это выделяют по инициативе губернатора Омской области Александра Буркова, сообщает издание.
В прошлом году в музыкальном театре уже проводили ремонт, во время которого в зрительном зале полностью заменили кресла. Состояние сцены и балетного покрытия не устраивало как руководство театра, так и самих артистов, уточнил Юрий Трофимов.
«Александр Бурков принял решение о выделении необходимой суммы в размере 3,9 млн рублей на ремонт сцены и замену балетного покрытия. Начало ремонтных работ будет зависеть от итогов конкурсных процедур», — приводит издание слова главы министерства культуры региона.
В следующем году в Омске состоятся Дельфийские игры: молодые деятели искусства из России и из-за рубежа посоревнуются в творческих дисциплинах. Музыкальный театр стал одной из площадок, где пройдет мероприятие.