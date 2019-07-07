Омская компания отдала мошенникам полмиллиона рублей за несуществующую спецтехнику

После того, как документы были оформлены, женщина перевела на указанные «поставщиком» счета сначала 140 тыс рублей, а затем еще 387 тыс рублей со счета компании. Обман обнаружился только в день, когда купленная техника не прибыла в организацию. Тогда женщина попыталась связаться с поставщиком, однако сделать этого ей не удалось.