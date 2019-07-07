Омская компания отдала мошенникам полмиллиона рублей за несуществующую спецтехнику

Posted 7 июля 2019, 11:44
Published 7 июля 2019, 11:44
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
О мошенничестве стало известно от 61-летней жительницы Омска, которая является бухгалтером компании. Она заявила в полицию и рассказала, что в интернете нашла якобы поставщика спецтехники и связалась с ним, чтобы заключить договор поставки. Мужчина, представившийся Николаем, предложил сделать все онлайн через электронную почту.
После того, как документы были оформлены, женщина перевела на указанные «поставщиком» счета сначала 140 тыс рублей, а затем еще 387 тыс рублей со счета компании. Обман обнаружился только в день, когда купленная техника не прибыла в организацию. Тогда женщина попыталась связаться с поставщиком, однако сделать этого ей не удалось.
Предварительно выяснилось, что деньги омичка перечислила некой «фирме-однодневке», которая зарегистрирована на территории Ленинградской области. При этом в договорах, которые омичка получила по электронной почте, компания зарегистрирована в Новосибирской области.
Следователь отдела полиции № 5 уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Если личность злоумышленника установят, то ему будет грозить наказание вплоть до 6 лет тюрьмы.