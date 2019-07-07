gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июля 2019, 11:44

Published 7 июля 2019, 11:44

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Омская компания отдала мошенникам полмиллиона рублей за несуществующую спецтехнику

Омская компания отдала мошенникам полмиллиона рублей за несуществующую спецтехнику

7 июля 2019, 11:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мошенники обманули бухгалтера омской компании по производству асфальтобетонной смеси. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, женщина потратила полмиллиона рублей компании на несуществующую технику.

О мошенничестве стало известно от 61-летней жительницы Омска, которая является бухгалтером компании. Она заявила в полицию и рассказала, что в интернете нашла якобы поставщика спецтехники и связалась с ним, чтобы заключить договор поставки. Мужчина, представившийся Николаем, предложил сделать все онлайн через электронную почту.

После того, как документы были оформлены, женщина перевела на указанные «поставщиком» счета сначала 140 тыс рублей, а затем еще 387 тыс рублей со счета компании. Обман обнаружился только в день, когда купленная техника не прибыла в организацию. Тогда женщина попыталась связаться с поставщиком, однако сделать этого ей не удалось.

Предварительно выяснилось, что деньги омичка перечислила некой «фирме-однодневке», которая зарегистрирована на территории Ленинградской области. При этом в договорах, которые омичка получила по электронной почте, компания зарегистрирована в Новосибирской области.

Следователь отдела полиции № 5 уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Если личность злоумышленника установят, то ему будет грозить наказание вплоть до 6 лет тюрьмы.

#Происшествия#Интернет#Интернет-портал#Мошенники#Техника
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика