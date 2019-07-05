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Posted 5 июля 2019, 09:00

Published 5 июля 2019, 09:00

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Хозяева регоператора «Магнит» в спешке готовят рокировки

Хозяева регоператора «Магнит» в спешке готовят рокировки

5 июля 2019, 09:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Управляющая компания омского регоператора «Стандарт рециклинг групп» намерена сменить минимум одного из своих совладельцев или директора предприятия. Для этого компания обратилась с соответствующим заявлением в налоговую службу.

Как стало известно Городу55, ООО «Стандарт рециклинг групп» (СРГ) обратилось в инспекцию налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) с заявление по форме № Р14001. Заявление компании зарегистрировано 3 июля 2019 года.

Заявление по форме № Р14001 подается в налоговую службу только в нескольких случаях: при смене директора, а также изменении всего, что касается долей предприятия (продажи, дарения, наследования, выхода бенефициара и распределения его доли). Также данная форма предполагает изменение юридического адреса предприятия и исправление ошибок в ЕГРЮЛ.

При этом последнее изменение, произошедшее на предприятии, — смена физического адреса местонахождения. Еще 7 апреля 2019 года физическим адресом нахождения «СРГ» стал город Москва.

Напомним, отставок в руководстве регионального оператора «Магнит» на прошедшей неделе потребовал министр природных ресурсов Омской области Илья Лобов. Тут же никому не известный исполнительный директор «Магнита» Ирина Казанцева была уволена, а на ее место был нанят бывший глава ЗАО «Экос» Александр Чернов.

Вероятно, что из-за гнева областных властей и предупреждения губернатора Александра Буркова о возможном расторжении контракта с регоператором в управляющей компании «Магнита» «СРГ» также готовится смена директора или бенефициара. Должность в компании может получить все тот же Александр Чернов.

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