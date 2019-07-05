Хозяева регоператора «Магнит» в спешке готовят рокировки

Заявление по форме № Р14001 подается в налоговую службу только в нескольких случаях: при смене директора, а также изменении всего, что касается долей предприятия (продажи, дарения, наследования, выхода бенефициара и распределения его доли). Также данная форма предполагает изменение юридического адреса предприятия и исправление ошибок в ЕГРЮЛ.