Следком проводит в омском минстрое обыски по новому уголовному делу

Posted 3 июля 2019, 06:54
Published 3 июля 2019, 06:54
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Как сообщает телеграм-канал «Омск Центр Силы», в омском минстрое проходят обыски и выемка документов. Следственные мероприятия связаны с новым уголовным делом, предположительно, возбужденным против экс-министра Станислава Гребенщикова. Дело, по данным канала, возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере»).
«После вчерашних обысков в АО „ОмскЭлектро“ силовики нагрянули сегодня в омский минстрой. Изымают документы пятилетней давности, подписанные Станиславом Гребенщиковым. Как говорят источники в правоохранительных органах, на него возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сообщает редакция канала.
Информацию о выемке документов в министерстве Городу55 подтвердил источник в правоохранительных органах. По его данным, обыски в минстрое региона действительно проводит Следком. Также информацию редакции подтвердили в самом министерстве.
«В настоящий момент ведется проверка документов, связанных с деятельностью АО „Омскэлектро“ и ПАО „МРСК Сибири“ за 2014 и 2015 годы. Комментарий по поводу этих проверок министерство давать не уполномочено, к его текущей деятельности эти проверки никак не относятся», — пояснили Городу55 в пресс-службе ведомства.
В ходе следственных мероприятий правоохранительные органы интересуются событиями 2014 года, не касающимися текущей деятельности министерства. В минувший вторник, 2 июля, силовики также пришли с обысками в «Омскэлектро». Помимо этого, следователи запросили документы у «МРСК Сибири». Бумаги касаются соглашения о реструктуризации задолженности между «Омскэлектро» и «МРСК Сибири», заключенного четыре года назад.
Напомним, четыре года назад по инициативе мэрии Омска и по согласованию с тогдашним губернатором Виктором Назаровым было решено провести реструктуризацию долга «Омскэлектро» перед «МРСК Сибири» за счет оплаты задолженности в рассрочку на три года и выкупа кабельной линии электропередачи ПС «Прибрежная» — ПС «Фрунзенская». Таким образом «Омскэлектро» удалось погасить задолженность перед красноярской компанией в 1.3 млрд рублей.