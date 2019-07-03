gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июля 2019, 06:54

Published 3 июля 2019, 06:54

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Следком проводит в омском минстрое обыски по новому уголовному делу

Следком проводит в омском минстрое обыски по новому уголовному делу

3 июля 2019, 06:54
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Следователи проводят выемку документов пятилетней давности в министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Обыски в кабинетах чиновников связаны с уже прошедшими обысками в «Омскэлектро».

Как сообщает телеграм-канал «Омск Центр Силы», в омском минстрое проходят обыски и выемка документов. Следственные мероприятия связаны с новым уголовным делом, предположительно, возбужденным против экс-министра Станислава Гребенщикова. Дело, по данным канала, возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере»).

«После вчерашних обысков в АО „ОмскЭлектро“ силовики нагрянули сегодня в омский минстрой. Изымают документы пятилетней давности, подписанные Станиславом Гребенщиковым. Как говорят источники в правоохранительных органах, на него возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сообщает редакция канала.

Информацию о выемке документов в министерстве Городу55 подтвердил источник в правоохранительных органах. По его данным, обыски в минстрое региона действительно проводит Следком. Также информацию редакции подтвердили в самом министерстве.

«В настоящий момент ведется проверка документов, связанных с деятельностью АО „Омскэлектро“ и ПАО „МРСК Сибири“ за 2014 и 2015 годы. Комментарий по поводу этих проверок министерство давать не уполномочено, к его текущей деятельности эти проверки никак не относятся», — пояснили Городу55 в пресс-службе ведомства.

В ходе следственных мероприятий правоохранительные органы интересуются событиями 2014 года, не касающимися текущей деятельности министерства. В минувший вторник, 2 июля, силовики также пришли с обысками в «Омскэлектро». Помимо этого, следователи запросили документы у «МРСК Сибири». Бумаги касаются соглашения о реструктуризации задолженности между «Омскэлектро» и «МРСК Сибири», заключенного четыре года назад.

Напомним, четыре года назад по инициативе мэрии Омска и по согласованию с тогдашним губернатором Виктором Назаровым было решено провести реструктуризацию долга «Омскэлектро» перед «МРСК Сибири» за счет оплаты задолженности в рассрочку на три года и выкупа кабельной линии электропередачи ПС «Прибрежная» — ПС «Фрунзенская». Таким образом «Омскэлектро» удалось погасить задолженность перед красноярской компанией в 1.3 млрд рублей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика