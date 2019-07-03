Следком проводит в омском минстрое обыски по новому уголовному делу

Напомним, четыре года назад по инициативе мэрии Омска и по согласованию с тогдашним губернатором Виктором Назаровым было решено провести реструктуризацию долга «Омскэлектро» перед «МРСК Сибири» за счет оплаты задолженности в рассрочку на три года и выкупа кабельной линии электропередачи ПС «Прибрежная» — ПС «Фрунзенская». Таким образом «Омскэлектро» удалось погасить задолженность перед красноярской компанией в 1.3 млрд рублей.