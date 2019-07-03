Крупнейшие дела июня: Веретено против Веретено, Френцель против Френцель

Торговцы разными видами топлива из столичной компании «Петролеум Трейдинг» требуют от симферопольских контрагентов «ТЭС» 72 млн рублей в качестве долга по поставкам товара. По мнению юристов фирмы из Москвы, их партнеры с юга не заплатили за полученное топливо.