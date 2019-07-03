Крупнейшие дела июня: Веретено против Веретено, Френцель против Френцель

Posted 3 июля 2019, 03:57
Published 3 июля 2019, 03:57
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
1-е место: ООО «Доминант» против ООО «Версопроект»
В середине июня 2019 года, 14 числа, новосибирское ООО «Доминант» подало в Арбитражный суд Омской области исковое заявление к ООО «Версопроект» из Санкт-Петербурга. Крупнейший иск месяца относится к категории «исполнение обязательств по договорам подряда». С «Версопроекта» требуют 279 млн рублей в качестве взыскания задолженности.
Из материалов дела ясно, что строительная компания из Северной столицы должны была выполнить работы по заказу «Доминанта». Заказчика результат не устроил, что и вылилось в судебный процесс.
Владеет новосибирской компанией предприниматель Андрей Шнайдер. Санкт-Петербургская фирма принадлежит Евгению Дмитриенко (директор — Валерий Че). При этом Шнайдер и Дмитриенко — омичи и вместе работают в двух других компаниях — строительной организации «Дом на Менделеева» и риелторском агентстве «Форум-Строй».
2-е место: ООО «Ликеро-водочный завод «ОША» против ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз»
Второй по размерам иск месяца был подан в омский Арбитраж 26 июня. Омская компания, пытающаяся не стать банкротом, пытается взыскать с «БМС» 230.4 млн рублей в качестве исполнения по договорам поставки товаров.
Омский завод «ОША» возглавляет менеджер Константин Красильников (предыдущий директор Андрей Аверченко находится в тюрьме за неуплату налогов), принадлежит юрлицо Владимиру Веретено. Судится бывший депутат Законодательного собрания Омской области с собственным племянником — Константином Веретено. Отец директора «БМС» Константина Веретено, Александр, был видным омским политиком и представлял интересы региона в Госдуме РФ. В 2002 году трагически погиб, перевернувшись на катере.
Отметим, «БМС» была образована в 2005 году на базе сбытового подразделения ликеро-водочного завода «ОША». В настоящее время данная структура осуществляет комплексное обслуживание собственных брендов компании, а также продвижение алкогольной продукции сторонних производителей.
3-е место: ООО «Ленпромстрой» против ООО «Строительная фирма «Рассвет»
Строительная компания из Санкт-Петербурга «Ленпромстрой» взыскивает долги с омских строителей «СФ «Рассвет». 27 июня фирма из Северной столицы подала иск о банкротстве «Рассвета». Сумма требований — 144 млн рублей.
Принадлежит ООО «Ленпромстрой» известному в Омске предпринимателю Валентину Френцелю. Он пытается обанкротить компанию своего брата Алексея Френцеля. Последний умер в январе 2018 года, поэтому «Рассветом» продолжает управлять его вдова Алена Френцель (в девичестве — Шатунова). Долей в омской компании владеет и дочь покойного бизнесмена — Арина Френцель.
4-е место: ООО «СпецПром» против Тараса Кулика
ООО «СпецПром» 3 июня подало иск с требованием взыскать 75.8 млн рублей с предпринимателя Тараса Кулика. Арбитражный суд Омской области отказался принимать заявление компании, из-за чего ей вновь пришлось обратиться в инстанцию с новым иском, уже от 10 июня.
Дело помечено в рамках категории «Корпоративные споры». Дело в том, что Тарас Кулик является гендиректором и владельцем половины уставного капитала ООО «СпецПром». Третьим лицом в деле проходит еще один бенефициар предприятия — Ирина Русанова.
Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Возникло юрлицо на базе ликвидированного ООО «Агроспецпром», ранее принадлежавшего новосибирскому предпринимателю Александру Ленеру.
5-е место: ООО «Петролеум Трейдинг» против ООО «Фирма «ТЭС»
Торговцы разными видами топлива из столичной компании «Петролеум Трейдинг» требуют от симферопольских контрагентов «ТЭС» 72 млн рублей в качестве долга по поставкам товара. По мнению юристов фирмы из Москвы, их партнеры с юга не заплатили за полученное топливо.
Руководит ООО «Петролеум Трейдинг» омский предприниматель Денис Вендров (также владеет половиной уставного капитала компании, другая половина принадлежит омичу Максиму Дьяченко). Симферопольское ООО «Фирма «ТЭС» (владеет крымской сетью заправок TES) принадлежит семье крымских предпринимателей Бейм — Геннадию, Сергею, Эдуарду и Любови, а также совладелице еще 24 компаний Люции Пурим.