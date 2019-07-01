В Омской области второй раз за год подорожали коммунальные услуги

Стоимость практически всех видов коммунальных услуг поднялась. В частности, для пользователей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» один кубометр природного газа подорожал на 11-19 копеек. Для тех, кто использует газ для отопления жилья, газ будет стоить 5.24 руб./куб. м, а те, кто использует топливо при приготовлении пищи, придется заплатить 8.44 руб./куб. м. Газовое отопление для пользователей ОАО «Тевризнефтегаз» будет стоить 5.13 руб./куб. м.