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Posted 1 июля 2019, 12:35

Published 1 июля 2019, 12:35

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

В Омской области второй раз за год подорожали коммунальные услуги

В Омской области второй раз за год подорожали коммунальные услуги

1 июля 2019, 12:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе Региональной энергетической комиссии рассказали, как сильно поднимутся тарифы для жителей Омской области.

Плановое увеличение тарифов с началом второго полугодия произошло по всей стране. Новые квитанции омичи получат уже в августе, и числа в них будут больше июньских, в среднем, на 2.3%. Исключением является Калачинский район, где тарифы увеличились на 10.8%. Причиной тому стала реализация на территории района инвестиционной программы теплоснабжающей организации, сообщили в РЭК.

Стоимость практически всех видов коммунальных услуг поднялась. В частности, для пользователей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» один кубометр природного газа подорожал на 11-19 копеек. Для тех, кто использует газ для отопления жилья, газ будет стоить 5.24 руб./куб. м, а те, кто использует топливо при приготовлении пищи, придется заплатить 8.44 руб./куб. м. Газовое отопление для пользователей ОАО «Тевризнефтегаз» будет стоить 5.13 руб./куб. м.

Рост стоимости сжиженного газа не превысит 1.4%, а потребители ООО «Омскгоргаз» будут платить по тому же тарифу, что и ранее. Другие организации, например, ООО «ГАЗ-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС», ИП Скиллер В.А. и ООО «Флагман» поднимут свои тарифы не более чем на 4.6%.

Тариф за теплоснабжение компании «Омск РТС» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» увеличится до 1722.64 руб./Гкал — этот тариф РЭК считает обоснованным конкретно для этой организации. Льготный тариф, который будет применяться для населения, равен 1559,65 руб./Гкал, что является 90.5% от экономически обоснованного тарифа.

В тарифах на электроэнергию сохранится перекрестное субсидирование, и граждане будут платить только 80% от экономически обоснованного тарифа. Горожане в домах без электроплит будут платить 4.06 рубля за квт/ч, а жители сельской местности — 2.84 рубля за квт/ч.

Что касается водоснабжения, то в рамках федеральных параметров изменится стоимость питьевой воды АО «ОмскВодоканал»: во втором полугодии рост составит от 3.8 до 4.6%. Это зависит от организации, которая осуществляет транспортировку воды. Тарифы на водоотведение, по информации РЭК, вырастут, но незначительно.

В комиссии отмечают, что граждане будут платить за коммунальные услуги, в среднем, на 70-79 рублей больше.

Отметим, Омская область стала антилидером по росту тарифов на коммунальные услуги среди городов-миллионников.

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