Инвестор отказался строить 60-метровое колесо обозрения в Советском парке

Posted 1 июля 2019, 09:57
Published 1 июля 2019, 09:57
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Как стало известно Городу55, московская компания ООО «Парк „Сказка“» больше не намерена финансировать строительство нового колеса обозрения в Советском парке. Причиной стали разногласия с администрацией города об условиях проекта.
«Не смогли договориться по форме сотрудничества. Наше желание установить колесо обозрения в силе, но руки у нас связаны», — прокомментировали в пресс-службе компании.
В чем суть спора по существу, потенциальный инвестор сообщить отказался. В мэрии также не захотели уточнять, какие условия были предложены компании и какие она выдвигала сама. Однако в пресс-службе департамента имущественных отношений Городу55 заявили, что вариант инвестора финансово невыгоден для Омска. В частности, предприниматель рассчитывает на бесплатную землю в парке и при этом не готов вкладываться в благоустройство.
Напомним, строительство нового аттракциона анонсировала перед Новым годом мэрия Омска. Планировалось, что почти 60-метровое колесо обозрения с теплыми кабинками и иллюминацией станет визитной карточкой Советского парка, в котором в этом году началась масштабная реконструкция. Речь шла о том, что соглашение уже достигнуто.
Еще раньше руководство московского парка «Сказка» заявило намерение инвестировать в несколько масштабных аттракционов, в том числе в колесо в Советском парке.