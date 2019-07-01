Инвестор отказался строить 60-метровое колесо обозрения в Советском парке

В чем суть спора по существу, потенциальный инвестор сообщить отказался. В мэрии также не захотели уточнять, какие условия были предложены компании и какие она выдвигала сама. Однако в пресс-службе департамента имущественных отношений Городу55 заявили, что вариант инвестора финансово невыгоден для Омска. В частности, предприниматель рассчитывает на бесплатную землю в парке и при этом не готов вкладываться в благоустройство.