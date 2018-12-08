Оксана Фадина намерена поставить в Советском парке 60-метровое колесо обозрения

«Уже сейчас достигнуто соглашение о том, что будем устанавливать новое красивое колесо обозрения высотой 60 метров в парке «Советский». Хотим сделать его визитной карточкой парка. Оно будет с теплыми кабинками, с иллюминацией. Будет очень красиво в вечернее время, тем более рядом Иртыш», - заявила в эфире ГТРК «Иртыш» Фадина.