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Оксана Фадина намерена поставить в Советском парке 60-метровое колесо обозрения

Оксана Фадина намерена поставить в Советском парке 60-метровое колесо обозрения

8 декабря 2018, 12:51
Фото: ИА «Город55»
В посвященном году в должности мэра Омска интервью градоначальница Оксана Фадина рассказала о своих планах по благоустройству городских парков. В частности, по ее мнению, визитной карточкой Советского парка может стать колесо обозрения высотой в 60 метров.

В планах Оксаны Фадиной – обновление городских каруселей и аттракционов в парках. По мнению мэра, большая их часть устарела и является опасной для омичей. Сейчас ведется поиск инвесторов, готовых вложиться в обновление городских парков.

«Уже сейчас достигнуто соглашение о том, что будем устанавливать новое красивое колесо обозрения высотой 60 метров в парке «Советский». Хотим сделать его визитной карточкой парка. Оно будет с теплыми кабинками, с иллюминацией. Будет очень красиво в вечернее время, тем более рядом Иртыш», - заявила в эфире ГТРК «Иртыш» Фадина.

Преображение парков начнется с простых, но эффективных мер – облагораживания территории. Как пояснила Фадина, при взгляде на Советский парк ей самой хочется там «прибраться».

Отметим, предыдущая попытка установить высокое колесо обозрения в Омске была предпринята при прошлом мэре Вячеславе Двораковском. Летом 2015 года в Парке 30-летия ВЛКСМ появилось большое колесо обозрения. Первым позволили на нем прокатиться омским журналистам, однако во время первого запуска колесо сломалось, поэтому представители прессы провели на высоте более 20 минут.

#Новости#Советский парк#Парки и скверы#Оксана Фадина#Общество#Омск сегодня
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