Оксана Фадина намерена поставить в Советском парке 60-метровое колесо обозрения

В планах Оксаны Фадиной – обновление городских каруселей и аттракционов в парках. По мнению мэра, большая их часть устарела и является опасной для омичей. Сейчас ведется поиск инвесторов, готовых вложиться в обновление городских парков.
«Уже сейчас достигнуто соглашение о том, что будем устанавливать новое красивое колесо обозрения высотой 60 метров в парке «Советский». Хотим сделать его визитной карточкой парка. Оно будет с теплыми кабинками, с иллюминацией. Будет очень красиво в вечернее время, тем более рядом Иртыш», - заявила в эфире ГТРК «Иртыш» Фадина.
Преображение парков начнется с простых, но эффективных мер – облагораживания территории. Как пояснила Фадина, при взгляде на Советский парк ей самой хочется там «прибраться».
Отметим, предыдущая попытка установить высокое колесо обозрения в Омске была предпринята при прошлом мэре Вячеславе Двораковском. Летом 2015 года в Парке 30-летия ВЛКСМ появилось большое колесо обозрения. Первым позволили на нем прокатиться омским журналистам, однако во время первого запуска колесо сломалось, поэтому представители прессы провели на высоте более 20 минут.