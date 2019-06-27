Убил, расчленил, спрятал тело и обокрал: дело жителя Омской области направлено в суд

Posted 27 июня 2019, 09:16
Published 27 июня 2019, 09:16
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Следствие установило, что преступление подозреваемый совершил в апреле этого года. В гараже своего жилого дома он поссорился с приятелем-односельчанином и избил его металлической трубой по затылку, а после этого не менее восьми раз ударил ножом в спину.
Мужчина скончался, и, чтобы спрятать следы преступления, фигурант уголовного дела лопатой отрубил ему голову, верхние и нижние конечности и сжег их в печи жилого дома. Оставшийся фрагмент туловища подозреваемый упаковал в полиэтиленовый пакет и утопил в яме с водой.
Однако на убийстве сельчанин не остановился и решил ограбить квартиру погибшего мужчины. Туда он проник через входную дверь и вынес 7 тыс рублей и несколько электроприборов. Вместе с похищенным он скрылся.
На допросе в полиции мужчина полностью признал вину. Против него возбудили два уголовных дела: по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». На данный момент он находится под стражей в ожидании суда. Дело рассмотрят в Павлоградском районном суде.