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Posted 27 июня 2019, 09:16

Published 27 июня 2019, 09:16

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Убил, расчленил, спрятал тело и обокрал: дело жителя Омской области направлено в суд

Убил, расчленил, спрятал тело и обокрал: дело жителя Омской области направлено в суд

27 июня 2019, 09:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В Павлоградский районный суд направлено дело местного жителя, которого обвиняют в убийстве односельчанина и краже из его дома, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что преступление подозреваемый совершил в апреле этого года. В гараже своего жилого дома он поссорился с приятелем-односельчанином и избил его металлической трубой по затылку, а после этого не менее восьми раз ударил ножом в спину.

Мужчина скончался, и, чтобы спрятать следы преступления, фигурант уголовного дела лопатой отрубил ему голову, верхние и нижние конечности и сжег их в печи жилого дома. Оставшийся фрагмент туловища подозреваемый упаковал в полиэтиленовый пакет и утопил в яме с водой.

Однако на убийстве сельчанин не остановился и решил ограбить квартиру погибшего мужчины. Туда он проник через входную дверь и вынес 7 тыс рублей и несколько электроприборов. Вместе с похищенным он скрылся.

На допросе в полиции мужчина полностью признал вину. Против него возбудили два уголовных дела: по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». На данный момент он находится под стражей в ожидании суда. Дело рассмотрят в Павлоградском районном суде.

#Омск сегодня#Происшествия#Кража#Суд#Убийство
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