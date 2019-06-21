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Posted 21 июня 2019, 11:40

Published 21 июня 2019, 11:40

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

«Омский аэропорт» потратит на бесплатную парковку более 17 млн рублей

«Омский аэропорт» потратит на бесплатную парковку более 17 млн рублей

21 июня 2019, 11:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На портале госзакупок появился аукцион на благоустройство земельного участка под бесплатную автостоянку вблизи омского аэропорта.

Торги объявило ОАО «Омский аэропорт». Согласно документации, участок, где планируется обустроить парковку, находится у терминала А, за остановкой общественного транспорта. Площадка уже заасфальтирована и имеет разметку, однако на ней нет необходимого освещения, не обустроены тротуары и не установлены урны.

За обустройство парковки омский аэропорт готов заплатить почти 17.1 млн рублей — такова начальная цена контракта. Будущего подрядчика выберут 4 июля этого года. Отмечается, что работы должны быть полностью выполнены в течение 50 дней со дня подписания контракта, при этом планирование площадей, устройство оснований и асфальтобетонных покрытий, прокладка электрического кабеля и устройство фундаментов для фонарей должны завершиться уже к 1 сентября.

Ранее Город55 сообщал, что Омск-Центральный планирует обустроить для посетителей аэропорта бесплатную парковку, так как горожане часто отмечали необходимость приведения в порядок зоны для стоянки авто. Сделано это будет к проведению российско-казахстанского форума, на который ожидаются президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Рабочие уже приступили к ремонту фасадов жилых домов вдоль гостевого маршрута.

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