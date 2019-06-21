«Омский аэропорт» потратит на бесплатную парковку более 17 млн рублей

Posted 21 июня 2019, 11:40
Published 21 июня 2019, 11:40
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Торги объявило ОАО «Омский аэропорт». Согласно документации, участок, где планируется обустроить парковку, находится у терминала А, за остановкой общественного транспорта. Площадка уже заасфальтирована и имеет разметку, однако на ней нет необходимого освещения, не обустроены тротуары и не установлены урны.
За обустройство парковки омский аэропорт готов заплатить почти 17.1 млн рублей — такова начальная цена контракта. Будущего подрядчика выберут 4 июля этого года. Отмечается, что работы должны быть полностью выполнены в течение 50 дней со дня подписания контракта, при этом планирование площадей, устройство оснований и асфальтобетонных покрытий, прокладка электрического кабеля и устройство фундаментов для фонарей должны завершиться уже к 1 сентября.
Ранее Город55 сообщал, что Омск-Центральный планирует обустроить для посетителей аэропорта бесплатную парковку, так как горожане часто отмечали необходимость приведения в порядок зоны для стоянки авто. Сделано это будет к проведению российско-казахстанского форума, на который ожидаются президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Рабочие уже приступили к ремонту фасадов жилых домов вдоль гостевого маршрута.