«Омский аэропорт» потратит на бесплатную парковку более 17 млн рублей

За обустройство парковки омский аэропорт готов заплатить почти 17.1 млн рублей — такова начальная цена контракта. Будущего подрядчика выберут 4 июля этого года. Отмечается, что работы должны быть полностью выполнены в течение 50 дней со дня подписания контракта, при этом планирование площадей, устройство оснований и асфальтобетонных покрытий, прокладка электрического кабеля и устройство фундаментов для фонарей должны завершиться уже к 1 сентября.