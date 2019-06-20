«Экос» о вывозе мусора в Омске: «Получается у нас, надеюсь, в целом хорошо»

При этом местные жители не раз жаловались на нерегулярный вывоз мусора. В эту проблему Чернов не стал углубляться, равно как и в конфликт с «Чистым городом» депутата Виталия Путинцева. По версии Путинцева, компания два месяца, с апреля по май, работала за счет собственных средств, не получая денег от «Экоса». В итоге «Чистый город» не мог продолжать обслуживать маршруты, поскольку не было средств на топливо и зарплату для водителей мусоровозов. Региональный мусорный оператор «Магнит», в свою очередь, заподозрил компанию депутата в нечистоплотности.