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Posted 20 июня 2019, 08:12

Published 20 июня 2019, 08:12

Modified 19 августа, 20:56

Updated 19 августа, 20:56

«Экос» о вывозе мусора в Омске: «Получается у нас, надеюсь, в целом хорошо»

«Экос» о вывозе мусора в Омске: «Получается у нас, надеюсь, в целом хорошо»

20 июня 2019, 08:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом заявил на круглом столе в «МКР-медиа» руководитель обособленного подразделения ЗАО «Экос» Александр Чернов, основной перевозчик отходов регоператора «Магнит». В конфликт из-за нерегулярного вывоза мусора он не стал углубляться.

По словам Чернова, сейчас только начало реформы, поэтому взаимоотношения всех участников процесса еще предстоит выстроить. (Хотя по федеральному законодательству территориальная схема обращения с отходами, включающая в том числе условия транспортировки, должна была готовиться заранее).

Он признал существование отдельных проблем: дефицит контейнеров, нереальные адреса мусорных площадок, присваивание контейнеров юрлицами. Здесь Чернов уточнил, что компании должны заключать собственные договоры с регоператором, а не пользоваться площадками, установленными для населения.

«Сейчас мы являемся главными ответственными за транспортировку ТКО. Получается у нас, надеюсь, в целом хорошо», — считает Чернов.

При этом местные жители не раз жаловались на нерегулярный вывоз мусора. В эту проблему Чернов не стал углубляться, равно как и в конфликт с «Чистым городом» депутата Виталия Путинцева. По версии Путинцева, компания два месяца, с апреля по май, работала за счет собственных средств, не получая денег от «Экоса». В итоге «Чистый город» не мог продолжать обслуживать маршруты, поскольку не было средств на топливо и зарплату для водителей мусоровозов. Региональный мусорный оператор «Магнит», в свою очередь, заподозрил компанию депутата в нечистоплотности.

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