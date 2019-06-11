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Posted 11 июня 2019, 13:47

Published 11 июня 2019, 13:47

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Убийства, отравления, похищения: 12 омичей объявили голодовку из-за нераскрытых дел

Убийства, отравления, похищения: 12 омичей объявили голодовку из-за нераскрытых дел

11 июня 2019, 13:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Группа из 12 омичей заявила о начале трехдневной голодовки, за которой последует бессрочная, если не будут выполнены их требования, сообщает телеграм-канал «ОмскЦентрСилы».

Всего в документе обозначены 19 требований, первыми из которых стали прекращение уголовного преследования Азамата Мейрманова и проведение расследования по его заявлениям о пытках в колонии; расследование убийства сироты Александра Васильева, которому, по версии следствия, 18 ножевых ранений нанес 52-летний инвалид по зрению; проведение расследования по факту массового отравления детей молочными смесями в 2009 году. Среди требований омичей есть расследование преступления 1996 года, когда неизвестные похитили и убили медсестру Илону Каргаполову.

Кроме этого, в числе требований — газификация нескольких сельских поселений в Омской области, ремонт дороги в селе Троицкое и поселке Ясная Поляна, а также «прекращение дискриминации Центра реабилитации „Рассвет“ в части выделения объемов по ОМС» и прекращение «административного уничтожения» центра. Также голодающие требуют проведения референдума по вопросу строительства вахтового городка под Омском.

Участниками голодовки в документе значатся:

  • сельский имам Ермек Мейрманов;
  • председатель Комитета по правам человека Омской области Валентин Кузнецов;
  • члены Комитета по правам человека Омской области Лидия Каргаполова и Александр Зенюк;
  • депутаты Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова, Иван Пылев и Антон Николаев;
  • участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Сергей Митрофанов;
  • жители Омской области Вадим Остапов, Нина Байгушкарова и Олег Шадрин.

Отметим, что директор санатория «Рассвет» Натела Полежаева в голодовке не участвует.

Первая «пробная» голодовка начнется в День России, 12 июня, и продлится до 14 июня. «В случае неисполнения наших требований до 20 июня 2019 года оставляем за собой право объявить бессрочную голодовку», — сообщается в заявлении группы общественников.

#Омск сегодня#Общество#Натела Полежаева#Санаторий "Рассвет"
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