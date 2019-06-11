Убийства, отравления, похищения: 12 омичей объявили голодовку из-за нераскрытых дел

Всего в документе обозначены 19 требований, первыми из которых стали прекращение уголовного преследования Азамата Мейрманова и проведение расследования по его заявлениям о пытках в колонии; расследование убийства сироты Александра Васильева, которому, по версии следствия, 18 ножевых ранений нанес 52-летний инвалид по зрению; проведение расследования по факту массового отравления детей молочными смесями в 2009 году. Среди требований омичей есть расследование преступления 1996 года, когда неизвестные похитили и убили медсестру Илону Каргаполову.