Убийства, отравления, похищения: 12 омичей объявили голодовку из-за нераскрытых дел

Posted 11 июня 2019, 13:47
Published 11 июня 2019, 13:47
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Всего в документе обозначены 19 требований, первыми из которых стали прекращение уголовного преследования Азамата Мейрманова и проведение расследования по его заявлениям о пытках в колонии; расследование убийства сироты Александра Васильева, которому, по версии следствия, 18 ножевых ранений нанес 52-летний инвалид по зрению; проведение расследования по факту массового отравления детей молочными смесями в 2009 году. Среди требований омичей есть расследование преступления 1996 года, когда неизвестные похитили и убили медсестру Илону Каргаполову.
Кроме этого, в числе требований — газификация нескольких сельских поселений в Омской области, ремонт дороги в селе Троицкое и поселке Ясная Поляна, а также «прекращение дискриминации Центра реабилитации „Рассвет“ в части выделения объемов по ОМС» и прекращение «административного уничтожения» центра. Также голодающие требуют проведения референдума по вопросу строительства вахтового городка под Омском.
Участниками голодовки в документе значатся:
Отметим, что директор санатория «Рассвет» Натела Полежаева в голодовке не участвует.
Первая «пробная» голодовка начнется в День России, 12 июня, и продлится до 14 июня. «В случае неисполнения наших требований до 20 июня 2019 года оставляем за собой право объявить бессрочную голодовку», — сообщается в заявлении группы общественников.