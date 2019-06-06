Александр Бурков ведет переговоры о возрождении НПО «Мостовик»

Posted 6 июня 2019,, 09:49
Published 6 июня 2019,, 09:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Глава региона на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге рассказал, что вопрос о возобновлении предприятия обсуждается с представителями отечественной финансовой корпорации «Система».
«Это было одно из сильнейших предприятий России, все технологии рождались на омской земле. Все кадры были наши, местные. Они сохранились. Мы должны совместно с УФК „Система“ эти кадры снова вернуть в одно предприятие, объединить проектную деятельность и строительную часть», — поделился руководитель региона с «12 каналом».
Научно-производственное объединение «Мостовик» основано в 1991 году. Первым объектом, построенным компанией, стал возведенный по экспериментальной технологии мост через реку Ошу в Омской области. В апреле 2014 года генеральный директор и владелец компании Олег Шишов подал в Арбитражный суд заявление о банкротстве. Процедуру банкротства в отношении ООО «Научно-производственное объединение «Мостовик» начали 2 июня 2015 года.