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Posted 6 июня 2019,, 09:49

Published 6 июня 2019,, 09:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Александр Бурков ведет переговоры о возрождении НПО «Мостовик»

6 июня 2019, 09:49
Губернатор Омской области Александр Бурков в интервью «12 каналу» заявил, что в настоящее время решается вопрос о возрождении НПО «Мостовик».

Глава региона на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге рассказал, что вопрос о возобновлении предприятия обсуждается с представителями отечественной финансовой корпорации «Система».

«Это было одно из сильнейших предприятий России, все технологии рождались на омской земле. Все кадры были наши, местные. Они сохранились. Мы должны совместно с УФК „Система“ эти кадры снова вернуть в одно предприятие, объединить проектную деятельность и строительную часть»,поделился руководитель региона с «12 каналом».

Научно-производственное объединение «Мостовик» основано в 1991 году. Первым объектом, построенным компанией, стал возведенный по экспериментальной технологии мост через реку Ошу в Омской области. В апреле 2014 года генеральный директор и владелец компании Олег Шишов подал в Арбитражный суд заявление о банкротстве. Процедуру банкротства в отношении ООО «Научно-производственное объединение «Мостовик» начали 2 июня 2015 года.

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