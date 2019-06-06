Александр Бурков ведет переговоры о возрождении НПО «Мостовик»

«Это было одно из сильнейших предприятий России, все технологии рождались на омской земле. Все кадры были наши, местные. Они сохранились. Мы должны совместно с УФК „Система“ эти кадры снова вернуть в одно предприятие, объединить проектную деятельность и строительную часть», — поделился руководитель региона с «12 каналом».