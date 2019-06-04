Омич украл у приятеля велосипед и продал незнакомцу за 150 рублей

Posted 4 июня 2019, 13:48
Published 4 июня 2019, 13:48
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Происшествие случилось накануне, 3 июня. О нем сотрудники Росгвардии, патрулирующие Ленинский округ Омска, узнали около 18:30. Им передали ориентировку, по которой следовало задержать угонщика велосипеда.
На улице Осипова сотрудники Росгвардии заметили гражданина, подходящего под описание разыскиваемого лица, и остановили его. Велосипеда при остановленном мужчине не было.
Как рассказал росгвардейцам 41-летний мужчина, он пришел в гости к своему приятелю, однако дома его не застал. Во дворе дома без присмотра стоял велосипед, который гражданин и решил украсть. Похищенное имущество мужчина сразу же сбыл незнакомому гражданину за 150 рублей.
В пресс-службе омской Росгвардии отметили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Для дальнейших разбирательств его доставили в территориальный отдел полиции.