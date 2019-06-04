Омич украл у приятеля велосипед и продал незнакомцу за 150 рублей

Как рассказал росгвардейцам 41-летний мужчина, он пришел в гости к своему приятелю, однако дома его не застал. Во дворе дома без присмотра стоял велосипед, который гражданин и решил украсть. Похищенное имущество мужчина сразу же сбыл незнакомому гражданину за 150 рублей.