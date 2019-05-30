Лжеродственнику экс-губернатора Омской области не удалось выйти на свободу

Posted 30 мая 2019, 13:55
Published 30 мая 2019, 13:55
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Согласно данным суда, мошенники поставляли уголь через аффилированных посредников, в результате чего ОАО «Омская топливная компания» продавало топливо по завышенной стоимости. В суде отмечали, что бизнесмен Агарков представлялся родственником бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова и убеждал предпринимателей подписывать контракты через искусственного посредника — компанию «Межрегионтранс».
Схема действовала год, с 2013-го по 2014-й, но ее не удалось скрыть от сотрудников регионального управления МВД и ФСБ России.
В феврале Медведева, Попову и Агаркова признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» на сумму более 80 млн рублей и приговорили к 3 годам 6 месяцам, 2 годам и 4 годам лишения свободы соответственно. Их взяли под стражу в этот же день в зале суда. Кроме этого, их обязали возместить всю сумму похищенных средств.
Однако свою вину они не признали, ущерб не возместили, а после вынесения приговора подали апелляцию, которую сегодня, 30 мая, и рассмотрели в Омском областном суде.
«Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда, с учетом позиции стороны обвинения, оставила приговор без изменения. Судебный акт вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе суда.