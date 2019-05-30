Лжеродственнику экс-губернатора Омской области не удалось выйти на свободу

В феврале Медведева, Попову и Агаркова признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» на сумму более 80 млн рублей и приговорили к 3 годам 6 месяцам, 2 годам и 4 годам лишения свободы соответственно. Их взяли под стражу в этот же день в зале суда. Кроме этого, их обязали возместить всю сумму похищенных средств.